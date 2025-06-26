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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 26 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 26 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (26 Haziran 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,25 değer kaybederek 9.301,05 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 39,77 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,25 ile 4.249,32 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 26 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        26 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.301,05 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,25 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ULAS,AKSUE,KSTUR olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TUREX,SMRVA,KRGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (5.875.739.699.32 TL), THYAO (4.581.460.829.00 TL), AKBNK (4.155.080.152.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        27.74
        -0.93 %
        5.875.739.699
        T
        265.25
        -2.30 %
        4.581.460.829
        A
        60.80
        -0.25 %
        4.155.080.153
        I
        11.68
        -0.09 %
        3.328.228.227
        A
        140.30
        -5.46 %
        3.312.624.262
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        23.32
        10.00 %
        14.200.090
        A
        17.85
        9.98 %
        15.117.891
        K
        3,802.50
        9.98 %
        10.113.045
        P
        226.10
        9.97 %
        142.248.769
        M
        777.50
        9.97 %
        78.812.979
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        20.70
        -10.00 %
        1.853.801.628
        S
        147.60
        -10.00 %
        209.515.769
        K
        7.03
        -9.99 %
        171.168.957
        T
        288.50
        -9.98 %
        202.201.097
        B
        37.92
        -9.97 %
        135.149.753
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Haziran 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 39,77 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,53 yükselerek 46,64 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,77
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        46,64
        0,53 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Haziran 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,31 azalış ile 3.322,01 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,25 düşüşle 4.249,32 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.947,63 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.705,55 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.322,01
        -0,31 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.249,32
        -0,25 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.705,55
        -0,25 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.947,63
        -0,25 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,14 değer kazanarak 107.417,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,29 yükselerek 2.446,06 dolardan işlem gördü.

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