Piyasalarda gün sonu: 26 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (26 Haziran 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,25 değer kaybederek 9.301,05 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 39,77 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,25 ile 4.249,32 liraya geriledi.
26 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.301,05 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,25 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ULAS,AKSUE,KSTUR olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TUREX,SMRVA,KRGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (5.875.739.699.32 TL), THYAO (4.581.460.829.00 TL), AKBNK (4.155.080.152.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
27.74 ₺
|
-0.93 %
|
5.875.739.699
|
265.25 ₺
|
-2.30 %
|
4.581.460.829
|
60.80 ₺
|
-0.25 %
|
4.155.080.153
|
11.68 ₺
|
-0.09 %
|
3.328.228.227
|
140.30 ₺
|
-5.46 %
|
3.312.624.262
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
23.32 ₺
|
10.00 %
|
14.200.090
|
17.85 ₺
|
9.98 %
|
15.117.891
|
3,802.50 ₺
|
9.98 %
|
10.113.045
|
226.10 ₺
|
9.97 %
|
142.248.769
|
777.50 ₺
|
9.97 %
|
78.812.979
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
20.70 ₺
|
-10.00 %
|
1.853.801.628
|
147.60 ₺
|
-10.00 %
|
209.515.769
|
7.03 ₺
|
-9.99 %
|
171.168.957
|
288.50 ₺
|
-9.98 %
|
202.201.097
|
37.92 ₺
|
-9.97 %
|
135.149.753
Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Haziran 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 39,77 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,53 yükselerek 46,64 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,77 ₺
|
0,03 %
|
E
|
46,64 ₺
|
0,53 %
Altın fiyatlarında son durum (26 Haziran 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde -0,31 azalış ile 3.322,01 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,25 düşüşle 4.249,32 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.947,63 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.705,55 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.322,01 ₺
|
-0,31 %
|
4.249,32 ₺
|
-0,25 %
|
27.705,55 ₺
|
-0,25 %
|
6.947,63 ₺
|
-0,25 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,14 değer kazanarak 107.417,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,29 yükselerek 2.446,06 dolardan işlem gördü.