Piyasalarda gün sonu: 26 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

26 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.301,05 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,25 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ULAS,AKSUE,KSTUR olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TUREX,SMRVA,KRGYO oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (5.875.739.699.32 TL), THYAO (4.581.460.829.00 TL), AKBNK (4.155.080.152.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Haziran 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 39,77 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,53 yükselerek 46,64 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (26 Haziran 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde -0,31 azalış ile 3.322,01 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,25 düşüşle 4.249,32 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.947,63 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.705,55 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,14 değer kazanarak 107.417,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,29 yükselerek 2.446,06 dolardan işlem gördü.