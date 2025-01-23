Piyasalarda gün sonu: 23 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

23 Ocak 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,13 yükseliş ile 10.118,37 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi RAYSG,DITAS,BSOKE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DERHL,BERA,BRKVY oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.939.376.016.25 TL), YKBNK (10.240.035.402.70 TL), KCHOL (7.624.827.716.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ocak 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 35,64 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,01 yükseliş ile 37,14 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (23 Ocak 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde -0,48 azalış ile 2.743,25 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,46 düşüşle 3.144,89 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.141,89 olurken, Cumhuriyet altını ise 20.504,66 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,76 değer kaybederek 103.031,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,04 düşerek 3.228,15 dolardan işlem gördü.