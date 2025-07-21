Piyasalarda gün sonu: 21 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (21 Temmuz 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,41 değer kazanarak 10.616,18 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,39 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,40 değer kazanarak 4.411,39 liraya yükseldi.
21 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.616,18 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,41 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KLNMA,YGYO,ICUGS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IDGYO,PENGD,GSRAY.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.118.669.611.00 TL), KCHOL (6.594.182.891.30 TL), YKBNK (6.501.598.682.16 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
294.00 ₺
|
1.73 %
|
9.118.669.611
|
172.80 ₺
|
3.85 %
|
6.594.182.891
|
33.32 ₺
|
1.34 %
|
6.501.598.682
|
176.80 ₺
|
6.38 %
|
5.798.764.184
|
14.88 ₺
|
2.06 %
|
5.722.327.836
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.57 ₺
|
10.00 %
|
5.457.139
|
5.72 ₺
|
10.00 %
|
11.205.378
|
16.52 ₺
|
9.99 %
|
3.555.522
|
399.25 ₺
|
9.99 %
|
13.072.244
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.93 ₺
|
-7.09 %
|
16.893.085
|
9.05 ₺
|
-4.94 %
|
285.801.778
|
1.29 ₺
|
-4.44 %
|
1.459.587.847
|
211.00 ₺
|
-4.26 %
|
255.219.374
|
5.09 ₺
|
-3.96 %
|
89.382.120
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Temmuz 2025 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 40,39 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,75 yükseliş ile 47,35 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,39 ₺
|
0,03 %
|
E
|
47,35 ₺
|
0,75 %
Altın fiyatlarında son durum (21 Temmuz 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,50 :artarakazalarak 3.400,31 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,40 yükseliş sonucu 4.411,39 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,40 yükselerek 7.212,62 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.762,26.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.400,31 ₺
|
1,50 %
|
4.411,39 ₺
|
1,40 %
|
28.762,26 ₺
|
1,40 %
|
7.212,62 ₺
|
1,40 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,39 yükseliş ile 119.105,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,39 artış ile 3.846,75 dolar.Brent Petrol ise 69,04 dolar