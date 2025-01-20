Piyasalarda gün sonu: 20 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.029,31 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,51 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SKYMD,BSOKE,BRKVY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DAGI,EUHOL,BIGCH oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.487.097.218.25 TL), YKBNK (7.075.504.626.94 TL), ISCTR (6.984.728.732.40 TL) oldu.