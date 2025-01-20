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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 20 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 20 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (20 Ocak 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak 10.029,31 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,31 yükselerek 35,56 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,47 değer kazanarak 3.096,26 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 20 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.029,31 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,51 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SKYMD,BSOKE,BRKVY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DAGI,EUHOL,BIGCH oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.487.097.218.25 TL), YKBNK (7.075.504.626.94 TL), ISCTR (6.984.728.732.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        305.75
        0.74 %
        8.487.097.218
        Y
        31.98
        0.88 %
        7.075.504.627
        I
        14.43
        1.05 %
        6.984.728.732
        K
        175.40
        -1.52 %
        5.917.791.656
        A
        67.15