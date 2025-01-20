Piyasalarda gün sonu: 20 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (20 Ocak 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak 10.029,31 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,31 yükselerek 35,56 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,47 değer kazanarak 3.096,26 liraya yükseldi.
Giriş: 20.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:30
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.029,31 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,51 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SKYMD,BSOKE,BRKVY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DAGI,EUHOL,BIGCH oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.487.097.218.25 TL), YKBNK (7.075.504.626.94 TL), ISCTR (6.984.728.732.40 TL) oldu.