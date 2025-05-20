Piyasalarda gün sonu: 20 Mayıs 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

20 Mayıs 2025 Salı, BIST 100 günü -1,60 düşerek 9.514,01 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9683.2500 puandan işlem görürken en düşük 9514.0100 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KAPLM,FLAP,HATEK, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TERA,DERHL,BEGYO oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (9.683.694.481.52 TL), AKBNK (9.478.311.686.20 TL), THYAO (8.163.056.924.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Mayıs 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 38,83 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,27 yükselerek 43,76 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (20 Mayıs 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,49 :artarakazalarak 3.277,72 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,59 yükseliş sonucu 4.093,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,59 yükselerek 6.693,58 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 26.692,46.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,22 değer kazanarak 104.729,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,80 yükselerek 2.475,05 dolardan işlem gördü.