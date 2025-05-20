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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 20 Mayıs 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 20 Mayıs 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (20 Mayıs 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,60 değer kaybederek 9.514,01 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,83 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 1,59 ile 4.093,94 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 20 Mayıs 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        20 Mayıs 2025 Salı, BIST 100 günü -1,60 düşerek 9.514,01 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9683.2500 puandan işlem görürken en düşük 9514.0100 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KAPLM,FLAP,HATEK, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TERA,DERHL,BEGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (9.683.694.481.52 TL), AKBNK (9.478.311.686.20 TL), THYAO (8.163.056.924.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        27.00
        1.20 %
        9.683.694.482
        A
        52.55
        1.15 %
        9.478.311.686
        T
        286.75
        -2.13 %
        8.163.056.925
        I
        11.11
        1.28 %
        5.992.023.716
        A
        132.30
        -4.55 %
        5.975.813.366
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        240.90
        10.00 %
        52.480.957
        F
        9.13
        10.00 %
        70.270.907
        H
        29.70
        10.00 %
        73.397.184
        P
        116.60
        10.00 %
        55.655.565
        K
        45.36
        9.99 %
        289.627.079
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        166.50
        -10.00 %
        1.435.413.917
        D
        122.90
        -9.96 %
        3.346.467.576
        B
        9.58
        -9.96 %
        2.017.335.812
        T
        23.02
        -9.94 %
        97.850.032
        Z
        8.30
        -8.79 %
        77.046.893
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Mayıs 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 38,83 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,27 yükselerek 43,76 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,83
        0,12 %
        E
        EUR/TRY
        43,76
        0,27 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Mayıs 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,49 :artarakazalarak 3.277,72 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,59 yükseliş sonucu 4.093,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,59 yükselerek 6.693,58 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 26.692,46.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.277,72
        1,49 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.093,94
        1,59 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.692,46
        1,59 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.693,58
        1,59 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,22 değer kazanarak 104.729,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,80 yükselerek 2.475,05 dolardan işlem gördü.

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