Piyasalarda gün sonu: 20 Mayıs 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (20 Mayıs 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,60 değer kaybederek 9.514,01 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,83 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 1,59 ile 4.093,94 liradan işlem gördü.
20 Mayıs 2025 Salı, BIST 100 günü -1,60 düşerek 9.514,01 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9683.2500 puandan işlem görürken en düşük 9514.0100 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KAPLM,FLAP,HATEK, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TERA,DERHL,BEGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (9.683.694.481.52 TL), AKBNK (9.478.311.686.20 TL), THYAO (8.163.056.924.75 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
27.00 ₺
|
1.20 %
|
9.683.694.482
|
52.55 ₺
|
1.15 %
|
9.478.311.686
|
286.75 ₺
|
-2.13 %
|
8.163.056.925
|
11.11 ₺
|
1.28 %
|
5.992.023.716
|
132.30 ₺
|
-4.55 %
|
5.975.813.366
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
240.90 ₺
|
10.00 %
|
52.480.957
|
9.13 ₺
|
10.00 %
|
70.270.907
|
29.70 ₺
|
10.00 %
|
73.397.184
|
116.60 ₺
|
10.00 %
|
55.655.565
|
45.36 ₺
|
9.99 %
|
289.627.079
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
166.50 ₺
|
-10.00 %
|
1.435.413.917
|
122.90 ₺
|
-9.96 %
|
3.346.467.576
|
9.58 ₺
|
-9.96 %
|
2.017.335.812
|
23.02 ₺
|
-9.94 %
|
97.850.032
|
8.30 ₺
|
-8.79 %
|
77.046.893
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Mayıs 2025 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 38,83 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,27 yükselerek 43,76 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,83 ₺
|
0,12 %
|
E
|
43,76 ₺
|
0,27 %
Altın fiyatlarında son durum (20 Mayıs 2025 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,49 :artarakazalarak 3.277,72 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,59 yükseliş sonucu 4.093,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,59 yükselerek 6.693,58 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 26.692,46.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.277,72 ₺
|
1,49 %
|
4.093,94 ₺
|
1,59 %
|
26.692,46 ₺
|
1,59 %
|
6.693,58 ₺
|
1,59 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,22 değer kazanarak 104.729,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,80 yükselerek 2.475,05 dolardan işlem gördü.