Piyasalarda gün sonu: 20 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (20 Haziran 2025 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 39,68 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,11 ile 4.296,09 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Haziran 2025 Cuma tarihinde günü 9.203,37 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,11 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TEKTU,KRDMB,BMSCH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise INVES,BORLS,SDTTR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (8.030.709.644.60 TL), THYAO (5.100.913.077.75 TL), KCHOL (5.071.088.572.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
26.36 ₺
|
3.78 %
|
8.030.709.645
|
256.75 ₺
|
1.88 %
|
5.100.913.078
|
146.00 ₺
|
1.39 %
|
5.071.088.572
|
146.30 ₺
|
1.53 %
|
4.557.155.657
|
144.60 ₺
|
0.56 %
|
4.067.298.190
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.59 ₺
|
10.00 %
|
230.635.465
|
26.40 ₺
|
10.00 %
|
138.320.131
|
14.44 ₺
|
9.98 %
|
30.508.344
|
14.91 ₺
|
9.96 %
|
352.041.361
|
28.06 ₺
|
9.95 %
|
317.821.880
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
204.40 ₺
|
-10.00 %
|
108.566.549
|
63.90 ₺
|
-10.00 %
|
358.464.886
|
172.50 ₺
|
-9.97 %
|
633.915.308
|
32.00 ₺
|
-9.96 %
|
768.270.748
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Haziran 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 39,68 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,36 yükselerek 45,76 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,68 ₺
|
0,13 %
|
E
|
45,76 ₺
|
0,36 %
Altın fiyatlarında son durum (20 Haziran 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,06 :artarakazalarak 3.368,85 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,11 düşüş sonucu 4.296,09 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,11 yükselerek 7.024,11 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.010,53.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.368,85 ₺
|
-0,06 %
|
4.296,09 ₺
|
0,11 %
|
28.010,53 ₺
|
0,11 %
|
7.024,11 ₺
|
0,11 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,05 azalış ile 104.291,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,02 düşüş ile 2.499,70 doları buldu. Brent Petrol ise 76,59 dolar