Piyasalarda gün sonu: 19 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (19 Haziran 2025 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,02 değer kaybederek 9.102,02 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,57 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,06 ile 4.283,53 liradan işlem gördü.
19 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.102,02 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,02 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MEPET,GEDIK,DGNMO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DERHL,EMNIS,GUBRF.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.898.556.027.00 TL), AKBNK (7.044.952.332.60 TL), ASELS (7.044.249.872.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
263.75 ₺
|
-5.38 %
|
9.898.556.027
|
59.50 ₺
|
0.51 %
|
7.044.952.333
|
141.50 ₺
|
-2.21 %
|
7.044.249.872
|
27.50 ₺
|
-0.58 %
|
6.540.437.608
|
24.80 ₺
|
-0.40 %
|
6.131.016.675
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.80 ₺
|
10.00 %
|
12.170.545
|
11.20 ₺
|
9.91 %
|
185.521.853
|
6.61 ₺
|
8.18 %
|
61.232.357
|
49.60 ₺
|
7.41 %
|
342.110.874
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
35.14 ₺
|
-9.99 %
|
144.443.266
|
207.40 ₺
|
-9.98 %
|
10.622.821
|
228.90 ₺
|
-9.97 %
|
1.334.546.322
|
345.50 ₺
|
-9.97 %
|
242.103.756
|
9.08 ₺
|
-9.74 %
|
8.858.733
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Haziran 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,11 yükselerek 39,57 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,24 yükselerek 45,48 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,57 ₺
|
0,11 %
|
E
|
45,48 ₺
|
0,24 %
Altın fiyatlarında son durum (19 Haziran 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,03 :artarakazalarak 3.368,28 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,06 düşüş sonucu 4.283,53 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,06 yükselerek 7.003,57 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.928,62.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.368,28 ₺
|
-0,03 %
|
4.283,53 ₺
|
0,06 %
|
27.928,62 ₺
|
0,06 %
|
7.003,57 ₺
|
0,06 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,14 düşüş ile 104.346,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,20 azalış ile 2.500,23 dolar.Brent Petrol ise 78,64 dolar