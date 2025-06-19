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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 19 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 19 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (19 Haziran 2025 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,02 değer kaybederek 9.102,02 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,57 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,06 ile 4.283,53 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 19 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        19 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.102,02 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,02 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MEPET,GEDIK,DGNMO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DERHL,EMNIS,GUBRF.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.898.556.027.00 TL), AKBNK (7.044.952.332.60 TL), ASELS (7.044.249.872.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        263.75
        -5.38 %
        9.898.556.027
        A
        59.50
        0.51 %
        7.044.952.333
        A
        141.50
        -2.21 %
        7.044.249.872
        Y
        27.50
        -0.58 %
        6.540.437.608
        E
        24.80
        -0.40 %
        6.131.016.675
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        8.80
        10.00 %
        12.170.545
        G
        11.20
        9.91 %
        185.521.853
        D
        6.61
        8.18 %
        61.232.357
        K
        49.60
        7.41 %
        342.110.874
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        35.14
        -9.99 %
        144.443.266
        E
        207.40
        -9.98 %
        10.622.821
        G
        228.90
        -9.97 %
        1.334.546.322
        G
        345.50
        -9.97 %
        242.103.756
        A
        9.08
        -9.74 %
        8.858.733
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Haziran 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,11 yükselerek 39,57 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,24 yükselerek 45,48 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,57
        0,11 %
        E
        EUR/TRY
        45,48
        0,24 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Haziran 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,03 :artarakazalarak 3.368,28 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,06 düşüş sonucu 4.283,53 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,06 yükselerek 7.003,57 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.928,62.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.368,28
        -0,03 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.283,53
        0,06 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.928,62
        0,06 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.003,57
        0,06 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,14 düşüş ile 104.346,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,20 azalış ile 2.500,23 dolar.Brent Petrol ise 78,64 dolar

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