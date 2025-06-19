Piyasalarda gün sonu: 19 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

19 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.102,02 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,02 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MEPET,GEDIK,DGNMO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DERHL,EMNIS,GUBRF.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.898.556.027.00 TL), AKBNK (7.044.952.332.60 TL), ASELS (7.044.249.872.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Haziran 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,11 yükselerek 39,57 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,24 yükselerek 45,48 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (19 Haziran 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,03 :artarakazalarak 3.368,28 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,06 düşüş sonucu 4.283,53 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,06 yükselerek 7.003,57 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.928,62.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,14 düşüş ile 104.346,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,20 azalış ile 2.500,23 dolar.Brent Petrol ise 78,64 dolar