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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 16 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 16 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (16 Temmuz 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,02 değer kaybederek 10.121,52 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,08 yükselerek 40,25 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,85 değer kazanarak 4.333,50 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 16 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        16 Temmuz 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -1,02 düşerek 10.121,52 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10306.7100 puandan işlem görürken en düşük 9990.1200 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TEKTU,YBTAS,IDGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SMRVA,EUHOL,ULUFA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.655.267.041.50 TL), ASELS (10.084.928.841.80 TL), YKBNK (7.622.607.735.48 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        285.00
        -2.06 %
        11.655.267.042
        A
        161.70
        3.99 %
        10.084.928.842
        Y
        31.86
        -2.93 %
        7.622.607.735
        I
        14.09
        -3.23 %
        7.187.534.146
        A
        65.45
        -2.17 %
        6.632.226.463
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        12.65
        10.00 %
        188.675.992
        Y
        114,402.50
        10.00 %
        5.029.428
        I
        3.85
        10.00 %
        17.198.798
        D
        174.90
        10.00 %
        44.311.957
        D
        30.82
        9.99 %
        296.589.381
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        161.40
        -9.98 %
        137.064.726
        E
        11.70
        -9.30 %
        7.328.680
        U
        3.46
        -8.47 %
        243.231.912
        S
        68.95
        -8.19 %
        29.046.259
        N
        8.42
        -7.78 %
        188.375.265
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Temmuz 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 40,25 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,80 yükseliş ile 47,07 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,25
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        47,07
        0,80 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Temmuz 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,15 değer kazanarak 3.362,86 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,85 değer kazanarak 4.333,50 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.085,27 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.254,39 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.362,86
        1,15 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.333,50
        0,85 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.254,39
        0,85 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.085,27
        0,85 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,65 artış ile 119.182,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 7,98 yükseliş ile 3.231,72 doları buldu. Brent Petrol ise 68,06 dolar

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