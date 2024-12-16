Piyasalarda gün sonu: 16 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (16 Aralık 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,26 değer kaybederek 9.997,66 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,01 düşerek 34,95 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,22 değer kazanarak 2.981,79 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Aralık 2024 Pazartesi tarihinde günü 9.997,66 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,26 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi YBTAS,ANELE,CEOEM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ETILR,BMSCH,SUNTK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.384.787.204.25 TL), ISCTR (5.612.972.133.19 TL), YKBNK (3.016.342.451.38 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
295.50 ₺
|
-1.25 %
|
6.384.787.204
|
13.33 ₺
|
-1.48 %
|
5.612.972.133
|
29.66 ₺
|
-3.07 %
|
3.016.342.451
|
62.70 ₺
|
-1.34 %
|
2.992.157.487
|
127.80 ₺
|
0.00 %
|
2.714.507.069
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
129,250.00 ₺
|
10.00 %
|
4.254.765
|
16.28 ₺
|
10.00 %
|
102.379.724
|
33.02 ₺
|
9.99 %
|
263.387.801
|
283.50 ₺
|
9.99 %
|
9.644.759
|
133.30 ₺
|
9.98 %
|
63.557.070
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
37.90 ₺
|
-9.98 %
|
210.263.820
|
33.04 ₺
|
-9.97 %
|
142.569.984
|
28.58 ₺
|
-9.96 %
|
177.651.763
|
7.96 ₺
|
-9.95 %
|
51.096.588
|
5.48 ₺
|
-9.87 %
|
893.508.948
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Aralık 2024 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde -0,01 düşerek 34,95 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 36,72 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,95 ₺
|
-0,01 %
|
E
|
36,72 ₺
|
-0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (16 Aralık 2024 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,25 :artarakazalarak 2.654,81 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,22 yükseliş sonucu 2.981,79 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,22 yükselerek 4.875,23 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.441,28.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.654,81 ₺
|
0,25 %
|
2.981,79 ₺
|
0,22 %
|
19.441,28 ₺
|
0,22 %
|
4.875,23 ₺
|
0,22 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,24 değer kazanarak 106.218,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,17 yükselerek 3.943,19 dolardan işlem gördü.