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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 11 Temmuz 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 11 Temmuz 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (11 Temmuz 2025 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kazanarak 10.358,46 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,17 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,47 ile 4.346,91 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 11 Temmuz 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        11 Temmuz 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.358,46 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,26 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VERTU,CRDFA,DAGI olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BURCE,IMASM,MEGAP oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.055.619.010.25 TL), ISCTR (6.979.727.650.62 TL), SAHOL (6.484.738.689.55 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        293.00
        0.69 %
        10.055.619.010
        I
        14.99
        0.27 %
        6.979.727.651
        S
        90.90
        -1.20 %
        6.484.738.690
        Y
        34.22
        -0.12 %
        6.182.988.550
        A
        69.75
        -0.85 %
        5.996.062.019
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        37.40
        10.00 %
        61.128.508
        C
        13.33
        9.98 %
        62.957.255
        D
        5.51
        9.98 %
        76.423.186
        D
        152.40
        9.96 %
        28.875.380
        M
        16.13
        9.95 %
        325.906.847
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        16.47
        -10.00 %
        402.040.905
        I
        3.22
        -9.80 %
        318.417.303
        M
        5.37
        -7.41 %
        54.121.008
        R
        8.98
        -5.57 %
        1.099.078.372
        A
        17.00
        -5.56 %
        5.746.572
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Temmuz 2025 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,22 artarak 40,17 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,11 yükselerek 47,05 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,17
        0,22 %
        E
        EUR/TRY
        47,05
        0,11 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (11 Temmuz 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,28 değer kazanarak 3.366,45 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,47 değer kazanarak 4.346,91 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.107,25 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.342,07 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.366,45
        1,28 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.346,91
        1,47 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.342,07
        1,47 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.107,25
        1,47 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 5,88 yükseliş ile 117.774,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,56 artış ile 2.981,59 dolar.Brent Petrol ise 70,26 dolar

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