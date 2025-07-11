Piyasalarda gün sonu: 11 Temmuz 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (11 Temmuz 2025 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kazanarak 10.358,46 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,17 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,47 ile 4.346,91 liraya çıktı.
11 Temmuz 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.358,46 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,26 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VERTU,CRDFA,DAGI olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BURCE,IMASM,MEGAP oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.055.619.010.25 TL), ISCTR (6.979.727.650.62 TL), SAHOL (6.484.738.689.55 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
293.00 ₺
|
0.69 %
|
10.055.619.010
|
14.99 ₺
|
0.27 %
|
6.979.727.651
|
90.90 ₺
|
-1.20 %
|
6.484.738.690
|
34.22 ₺
|
-0.12 %
|
6.182.988.550
|
69.75 ₺
|
-0.85 %
|
5.996.062.019
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
37.40 ₺
|
10.00 %
|
61.128.508
|
13.33 ₺
|
9.98 %
|
62.957.255
|
5.51 ₺
|
9.98 %
|
76.423.186
|
152.40 ₺
|
9.96 %
|
28.875.380
|
16.13 ₺
|
9.95 %
|
325.906.847
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
16.47 ₺
|
-10.00 %
|
402.040.905
|
3.22 ₺
|
-9.80 %
|
318.417.303
|
5.37 ₺
|
-7.41 %
|
54.121.008
|
8.98 ₺
|
-5.57 %
|
1.099.078.372
|
17.00 ₺
|
-5.56 %
|
5.746.572
Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Temmuz 2025 Cuma)
Dolar/TL yüzde 0,22 artarak 40,17 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,11 yükselerek 47,05 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,17 ₺
|
0,22 %
|
E
|
47,05 ₺
|
0,11 %
Altın fiyatlarında son durum (11 Temmuz 2025 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,28 değer kazanarak 3.366,45 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,47 değer kazanarak 4.346,91 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.107,25 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.342,07 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.366,45 ₺
|
1,28 %
|
4.346,91 ₺
|
1,47 %
|
28.342,07 ₺
|
1,47 %
|
7.107,25 ₺
|
1,47 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 5,88 yükseliş ile 117.774,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,56 artış ile 2.981,59 dolar.Brent Petrol ise 70,26 dolar