Piyasalarda gün sonu: 10 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Ocak 2025 Cuma tarihinde günü 9.910,61 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,90 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CGCAM,HATEK,KARTN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ALKLC,IHLAS,KZBGY.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (10.225.852.327.77 TL), THYAO (7.234.969.419.75 TL), TCELL (6.623.188.734.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Ocak 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,21 yükselerek 35,41 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,18 düşerek 36,39 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (10 Ocak 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,03 :artarakazalarak 2.694,71 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,04 yükseliş sonucu 3.064,00 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,04 yükselerek 5.009,64 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.977,28.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,41 değer kaybederek 92.818,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,71 düşerek 3.214,52 dolardan işlem gördü.