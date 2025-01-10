Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.910,61 %-0,90
        DOLAR 35,4284 %0,26
        EURO 36,3273 %-0,36
        GRAM ALTIN 3.069,53 %1,22
        FAİZ 39,88 %-0,08
        GÜMÜŞ GRAM 34,72 %1,45
        BITCOIN 94.442,00 %2,54
        GBP/TRY 43,3330 %-0,46
        EUR/USD 1,0248 %-0,50
        BRENT 79,31 %3,09
        ÇEYREK ALTIN 5.018,68 %1,22
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 10 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 10 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (10 Ocak 2025 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,90 değer kaybederek 9.910,61 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,41 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,04 ile 3.064,00 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 10 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Ocak 2025 Cuma tarihinde günü 9.910,61 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,90 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CGCAM,HATEK,KARTN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ALKLC,IHLAS,KZBGY.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (10.225.852.327.77 TL), THYAO (7.234.969.419.75 TL), TCELL (6.623.188.734.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        14.36
        -0.83 %
        10.225.852.328
        T
        293.50
        -0.42 %
        7.234.969.420
        T
        95.65
        -0.67 %
        6.623.188.735
        Y
        30.70
        -1.85 %
        6.455.455.542
        K
        182.50
        -2.14 %
        4.640.628.233
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        33.00
        10.00 %
        1.118.323.875
        H
        13.91
        9.96 %
        22.247.087
        K
        113.90
        9.94 %
        158.718.196
        S
        12.62
        9.93 %
        252.192.099
        H
        4.43
        9.93 %
        149.436.663
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        32.58
        -10.00 %
        378.731.199
        I
        3.73
        -9.90 %
        2.062.367.738
        K
        5.92
        -9.89 %
        231.500.975
        I
        2.20
        -9.47 %
        393.630.548
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Ocak 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,21 yükselerek 35,41 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,18 düşerek 36,39 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,41
        0,21 %
        E
        EUR/TRY
        36,39
        -0,18 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Ocak 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,03 :artarakazalarak 2.694,71 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,04 yükseliş sonucu 3.064,00 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,04 yükselerek 5.009,64 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.977,28.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.694,71
        1,03 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.064,00
        1,04 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.977,28
        1,04 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.009,64
        1,04 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,41 değer kaybederek 92.818,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,71 düşerek 3.214,52 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Habertürk Anasayfa