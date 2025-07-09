Piyasalarda gün sonu: 09 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

09 Temmuz 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,69 yükseliş ile 10.167,26 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ETYAT,SELGD,TNZTP, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TEKTU,TEZOL,DAGHL.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (8.139.099.339.72 TL), YKBNK (7.798.613.978.52 TL), THYAO (6.646.904.588.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Temmuz 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 40,05 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,16 düşüş ile 46,92 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (09 Temmuz 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,22 :artarakazalarak 3.309,10 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,22 yükseliş sonucu 4.259,91 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,22 yükselerek 6.964,95 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.774,59.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,54 yükseliş ile 108.976,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,35 artış ile 2.650,77 dolar.Brent Petrol ise 70,29 dolar