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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 09 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 09 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (09 Temmuz 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,69 değer kazanarak 10.167,26 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,05 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,22 ile 4.259,91 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 09.07.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 09 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        09 Temmuz 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,69 yükseliş ile 10.167,26 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ETYAT,SELGD,TNZTP, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TEKTU,TEZOL,DAGHL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (8.139.099.339.72 TL), YKBNK (7.798.613.978.52 TL), THYAO (6.646.904.588.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        14.36
        2.35 %
        8.139.099.340
        Y
        33.70
        4.21 %
        7.798.613.979
        T
        286.75
        2.23 %
        6.646.904.589
        A
        69.30
        2.36 %
        5.994.036.670
        K
        160.30
        3.49 %
        5.944.561.143
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        13.86
        10.00 %
        3.439.983
        S
        81.95
        10.00 %
        83.702.598
        T
        40.74
        9.99 %
        118.487.328
        T
        10.79
        9.99 %
        1.801.271.425
        I
        37.26
        9.98 %
        210.168.354
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        9.36
        -10.00 %
        38.393.672
        E
        15.86
        -9.99 %
        729.228.015
        D
        149.50
        -9.99 %
        81.217.963
        G
        104.70
        -9.66 %
        615.112.338
        M
        14.70
        -8.18 %
        1.143.571.537
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Temmuz 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 40,05 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,16 düşüş ile 46,92 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,05
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        46,92
        -0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Temmuz 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,22 :artarakazalarak 3.309,10 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,22 yükseliş sonucu 4.259,91 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,22 yükselerek 6.964,95 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.774,59.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.309,10
        0,22 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.259,91
        0,22 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.774,59
        0,22 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.964,95
        0,22 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,54 yükseliş ile 108.976,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,35 artış ile 2.650,77 dolar.Brent Petrol ise 70,29 dolar

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