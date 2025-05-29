Piyasa raporu (29 Mayıs 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

29 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.170,56 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,08 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EUHOL,TERA,CMENT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BEGYO,EPLAS,KRGYO oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.726.919.223.50 TL), YKBNK (5.148.298.462.30 TL), AKBNK (4.527.970.054.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Mayıs 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 39,10 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,83 yükselerek 44,55 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (29 Mayıs 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,87 :artarakazalarak 3.316,16 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,87 yükseliş sonucu 4.169,13 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,87 yükselerek 6.816,45 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.182,74.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,02 yükseliş ile 107.489,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,34 artış ile 2.665,51 dolar.Brent Petrol ise 64,09 dolar