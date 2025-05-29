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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (29 Mayıs 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (29 Mayıs 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (29 Mayıs 2025 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,08 değer kaybederek 9.170,56 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 39,10 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,87 değer kazanarak 4.169,13 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (29 Mayıs 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        29 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.170,56 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,08 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EUHOL,TERA,CMENT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BEGYO,EPLAS,KRGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.726.919.223.50 TL), YKBNK (5.148.298.462.30 TL), AKBNK (4.527.970.054.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        278.50
        0.72 %
        6.726.919.224
        Y
        25.96
        1.41 %
        5.148.298.462
        A
        52.80
        2.23 %
        4.527.970.054
        E
        23.82
        -0.17 %
        4.517.419.490
        I
        10.97
        0.64 %
        4.090.276.773
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        13.31
        10.00 %
        20.564.277
        T
        165.10
        9.99 %
        1.303.804.678
        C
        341.75
        9.98 %
        3.136.404
        O
        26.08
        9.95 %
        10.584.088
        S
        160.30
        9.95 %
        75.426.242
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        8.55
        -10.00 %
        400.810.279
        E
        5.31
        -10.00 %
        149.241.611
        K
        11.16
        -10.00 %
        13.024.211
        S
        16.76
        -9.99 %
        20.330.567
        E
        9.01
        -9.99 %
        576.152.567
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Mayıs 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 39,10 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,83 yükselerek 44,55 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,10
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        44,55
        0,83 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (29 Mayıs 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,87 :artarakazalarak 3.316,16 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,87 yükseliş sonucu 4.169,13 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,87 yükselerek 6.816,45 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.182,74.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.316,16
        0,87 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.169,13
        0,87 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.182,74
        0,87 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.816,45
        0,87 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,02 yükseliş ile 107.489,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,34 artış ile 2.665,51 dolar.Brent Petrol ise 64,09 dolar

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