Piyasa raporu (29 Mayıs 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (29 Mayıs 2025 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,08 değer kaybederek 9.170,56 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 39,10 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,87 değer kazanarak 4.169,13 liraya yükseldi.
29 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.170,56 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,08 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EUHOL,TERA,CMENT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BEGYO,EPLAS,KRGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.726.919.223.50 TL), YKBNK (5.148.298.462.30 TL), AKBNK (4.527.970.054.40 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
278.50 ₺
|
0.72 %
|
6.726.919.224
|
25.96 ₺
|
1.41 %
|
5.148.298.462
|
52.80 ₺
|
2.23 %
|
4.527.970.054
|
23.82 ₺
|
-0.17 %
|
4.517.419.490
|
10.97 ₺
|
0.64 %
|
4.090.276.773
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.31 ₺
|
10.00 %
|
20.564.277
|
165.10 ₺
|
9.99 %
|
1.303.804.678
|
341.75 ₺
|
9.98 %
|
3.136.404
|
26.08 ₺
|
9.95 %
|
10.584.088
|
160.30 ₺
|
9.95 %
|
75.426.242
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.55 ₺
|
-10.00 %
|
400.810.279
|
5.31 ₺
|
-10.00 %
|
149.241.611
|
11.16 ₺
|
-10.00 %
|
13.024.211
|
16.76 ₺
|
-9.99 %
|
20.330.567
|
9.01 ₺
|
-9.99 %
|
576.152.567
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Mayıs 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 39,10 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,83 yükselerek 44,55 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,10 ₺
|
0,00 %
|
E
|
44,55 ₺
|
0,83 %
Altın fiyatlarında son durum (29 Mayıs 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,87 :artarakazalarak 3.316,16 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,87 yükseliş sonucu 4.169,13 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,87 yükselerek 6.816,45 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.182,74.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.316,16 ₺
|
0,87 %
|
4.169,13 ₺
|
0,87 %
|
27.182,74 ₺
|
0,87 %
|
6.816,45 ₺
|
0,87 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,02 yükseliş ile 107.489,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,34 artış ile 2.665,51 dolar.Brent Petrol ise 64,09 dolar