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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (28 Ocak 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (28 Ocak 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (28 Ocak 2025 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kazanarak 10.121,77 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 35,76 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,54 değer kazanarak 3.167,98 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (28 Ocak 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        28 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.121,77 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,24 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IHAAS,EUPWR,SMRTG, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise RAYSG,FORMT,GRTHO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.678.295.880.50 TL), ISCTR (6.960.851.391.92 TL), KCHOL (6.876.869.547.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        311.75
        1.71 %
        11.678.295.881
        I
        14.79
        2.78 %
        6.960.851.392
        K
        173.80
        -0.91 %
        6.876.869.548
        A
        67.10
        1.67 %
        6.296.779.137
        Y
        32.84
        1.36 %
        6.214.161.366
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        17.55
        9.96 %
        88.390.738
        E
        37.88
        9.86 %
        812.624.183
        S
        42.68
        8.60 %
        644.665.342
        B
        293.50
        7.61 %
        294.372.561
        Y
        54.75
        6.73 %
        668.882.841
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        651.00
        -9.96 %
        400.980.579
        F
        6.62
        -9.93 %
        192.496.193
        G
        159.80
        -8.16 %
        85.914.413
        T
        156.30
        -7.57 %
        242.803.179
        H
        2.93
        -6.69 %
        594.337.934
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ocak 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 35,76 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,49 düşüş ile 37,35 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,76
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        37,35
        -0,49 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Ocak 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,55 :artarakazalarak 2.756,00 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,54 yükseliş sonucu 3.167,98 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,54 yükselerek 5.179,65 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 20.655,23.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.756,00
        0,55 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.167,98
        0,54 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        20.655,23
        0,54 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.179,65
        0,54 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,82 değer kazanarak 103.052,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,13 yükselerek 3.188,47 dolardan işlem gördü.

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