Piyasa raporu (28 Mayıs 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.177,70 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,39 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATLAS,ETILR,BIGCH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KUYAS,BINHO,DERHL oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.937.494.551.50 TL), YKBNK (4.609.631.171.30 TL), AKBNK (4.417.417.996.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Mayıs 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,27 yükselerek 39,08 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,01 düşerek 44,18 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (28 Mayıs 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,15 değer kaybederek 3.295,84 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,18 değer kazanarak 4.145,21 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.777,42 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.026,80 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,89 değer kaybederek 107.480,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,26 düşerek 2.629,76 dolardan işlem gördü.