Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.177,70 %-0,39
        DOLAR 39,0785 %0,26
        EURO 44,1447 %-0,08
        GRAM ALTIN 4.145,66 %0,20
        FAİZ 43,82 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 41,52 %-0,48
        BITCOIN 107.581,00 %-1,86
        GBP/TRY 52,6325 %-0,03
        EUR/USD 1,1286 %-0,37
        BRENT 65,00 %1,42
        ÇEYREK ALTIN 6.778,15 %0,20
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (28 Mayıs 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (28 Mayıs 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (28 Mayıs 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,39 değer kaybederek 9.177,70 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,27 yükselerek 39,08 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,18 ile 4.145,21 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (28 Mayıs 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.177,70 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,39 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATLAS,ETILR,BIGCH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KUYAS,BINHO,DERHL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.937.494.551.50 TL), YKBNK (4.609.631.171.30 TL), AKBNK (4.417.417.996.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        276.50
        0.55 %
        5.937.494.552
        Y
        25.60
        0.55 %
        4.609.631.171
        A
        51.65
        1.37 %
        4.417.417.997
        K
        143.80
        0.77 %
        3.129.344.529
        E
        23.86
        0.25 %
        3.052.910.389
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        5.94
        10.00 %
        24.830.010
        E
        10.01
        10.00 %
        84.830.647
        B
        32.58
        9.99 %
        146.535.787
        T
        150.10
        9.96 %
        2.218.921.678
        I
        47.08
        9.95 %
        16.747.736
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        49.50
        -10.00 %
        1.017.245.337
        1
        222.80
        -9.98 %
        1.230.514.416
        D
        65.45
        -9.97 %
        458.503.239
        D
        22.96
        -9.96 %
        2.687.443
        S
        18.62
        -9.96 %
        229.413.377
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Mayıs 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,27 yükselerek 39,08 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,01 düşerek 44,18 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,08
        0,27 %
        E
        EUR/TRY
        44,18
        -0,01 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Mayıs 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,15 değer kaybederek 3.295,84 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,18 değer kazanarak 4.145,21 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.777,42 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.026,80 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.295,84
        -0,15 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.145,21
        0,18 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.026,80
        0,18 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.777,42
        0,18 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,89 değer kaybederek 107.480,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,26 düşerek 2.629,76 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Habertürk Anasayfa