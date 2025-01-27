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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (27 Ocak 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (27 Ocak 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (27 Ocak 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,06 değer kaybederek 9.997,85 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,19 yükselerek 35,74 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,89 değer kaybederek 3.150,69 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (27 Ocak 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        27 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,06 düşüş ile 9.997,85 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PKART,SMART,TDGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TATEN,DCTTR,USAK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.673.277.088.25 TL), ISCTR (5.168.787.119.43 TL), AKBNK (5.137.497.195.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        306.50
        -0.81 %
        13.673.277.088
        I
        14.39
        -0.76 %
        5.168.787.119
        A
        66.00
        -0.68 %
        5.137.497.196
        E
        23.12
        -0.77 %
        4.699.960.437
        Y
        32.40
        -0.18 %
        4.497.034.176
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        84.35
        9.97 %
        83.813.465
        S
        36.22
        9.96 %
        258.700.066
        T
        14.68
        9.96 %
        37.286.555
        H
        3.14
        9.79 %
        1.501.248.897
        Y
        28.60
        8.42 %
        309.807.565
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        42.62
        -9.32 %
        320.762.044
        D
        38.42
        -7.42 %
        849.571.201
        U
        13.63
        -7.34 %
        254.143.596
        B
        58.60
        -7.13 %
        199.232.380
        I
        256.50
        -6.98 %
        42.988.360
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Ocak 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,19 artış ile 35,74 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,32 yükseliş ile 37,57 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,74
        0,19 %
        E
        EUR/TRY
        37,57
        0,32 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Ocak 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,97 :artarakazalarak 2.743,80 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,89 düşüş sonucu 3.150,69 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,89 düşerek 5.151,38 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 20.542,50.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.743,80
        -0,97 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.150,69
        -0,89 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        20.542,50
        -0,89 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.151,38
        -0,89 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,17 değer kaybederek 101.653,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -5,38 düşerek 3.133,35 dolardan işlem gördü.

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