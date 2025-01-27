Piyasa raporu (27 Ocak 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

27 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,06 düşüş ile 9.997,85 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PKART,SMART,TDGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TATEN,DCTTR,USAK oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.673.277.088.25 TL), ISCTR (5.168.787.119.43 TL), AKBNK (5.137.497.195.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Ocak 2025 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,19 artış ile 35,74 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,32 yükseliş ile 37,57 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (27 Ocak 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,97 :artarakazalarak 2.743,80 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,89 düşüş sonucu 3.150,69 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,89 düşerek 5.151,38 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 20.542,50.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,17 değer kaybederek 101.653,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -5,38 düşerek 3.133,35 dolardan işlem gördü.