Piyasa raporu (24 Temmuz 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde günü 10.689,05 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,92 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SNPAM,POLTK,A1CAP olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EKOS,BMSCH,QNBFK oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (10.208.866.114.14 TL), YKBNK (9.921.302.789.52 TL), AKBNK (9.157.574.811.55 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Temmuz 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 40,48 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,27 yükselerek 47,78 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (24 Temmuz 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,37 :artarakazalarak 3.374,64 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,43 düşüş sonucu 4.387,46 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,43 düşerek 7.173,49 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.606,22.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,89 değer kazanarak 119.143,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,79 yükselerek 3.745,93 dolardan işlem gördü.