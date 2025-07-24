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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (24 Temmuz 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (24 Temmuz 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (24 Temmuz 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,92 değer kazanarak 10.689,05 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,48 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,43 değer kaybederek 4.387,46 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (24 Temmuz 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde günü 10.689,05 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,92 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SNPAM,POLTK,A1CAP olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EKOS,BMSCH,QNBFK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (10.208.866.114.14 TL), YKBNK (9.921.302.789.52 TL), AKBNK (9.157.574.811.55 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        14.70
        2.01 %
        10.208.866.114
        Y
        33.38
        1.52 %
        9.921.302.790
        A
        68.20
        0.96 %
        9.157.574.812
        T
        296.00
        0.51 %
        8.127.572.721
        A
        182.60
        1.39 %
        7.688.562.842
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        94.05
        10.00 %
        18.428.509
        P
        7,100.00
        9.99 %
        115.605.115
        A
        10.02
        9.99 %
        301.846.681
        A
        14.33
        9.98 %
        942.433.211
        I
        60.60
        9.98 %
        35.188.131
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        21.82
        -9.98 %
        760.206.683
        B
        16.86
        -9.98 %
        69.048.028
        Q
        44.82
        -9.96 %
        5.651.377
        T
        395.75
        -9.95 %
        2.999.604.222
        D
        145.60
        -9.00 %
        44.218.983
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Temmuz 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 40,48 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,27 yükselerek 47,78 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,48
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        47,78
        0,27 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Temmuz 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,37 :artarakazalarak 3.374,64 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,43 düşüş sonucu 4.387,46 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,43 düşerek 7.173,49 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.606,22.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.374,64
        -0,37 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.387,46
        -0,43 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.606,22
        -0,43 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.173,49
        -0,43 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,89 değer kazanarak 119.143,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,79 yükselerek 3.745,93 dolardan işlem gördü.

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