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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (24 Haziran 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (24 Haziran 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (24 Haziran 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 3,36 değer kazanarak 9.448,90 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,60 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,95 değer kaybederek 4.207,26 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (24 Haziran 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        24 Haziran 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.448,90 puanla kapatırken günlük yükseliş % 3,36 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ATATP,GEDIK,AKFGY olurken en çok değer kaybeden 3 hisse UFUK,SDTTR,ONRYT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.447.965.475.25 TL), AKBNK (7.342.249.105.20 TL), TUPRS (6.728.853.332.30 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        274.50
        8.50 %
        16.447.965.475
        A
        61.05
        5.44 %
        7.342.249.105
        T
        137.30
        -7.48 %
        6.728.853.332
        I
        11.72
        3.26 %
        6.434.858.797
        Y
        28.06
        4.08 %
        6.361.218.601
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        81.95
        10.00 %
        85.375.339
        G
        18.04
        10.00 %
        284.567.675
        A
        2.31
        10.00 %
        169.128.838
        A
        38.10
        9.99 %
        103.149.204
        P
        235.90
        9.98 %
        5.212.993.661
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        944.50
        -9.96 %
        64.720.244
        O
        66.55
        -9.95 %
        416.052.263
        M
        11.79
        -9.93 %
        44.510.829
        A
        88.50
        -9.65 %
        2.977.584.526
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Haziran 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,03 düşerek 39,60 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,35 yükselerek 46,08 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,60
        -0,03 %
        E
        EUR/TRY
        46,08
        0,35 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Haziran 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,64 :artarakazalarak 3.313,36 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,95 düşüş sonucu 4.207,26 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,95 düşerek 6.878,86 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.431,31.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.313,36
        -1,64 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.207,26
        -1,95 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.431,31
        -1,95 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.878,86
        -1,95 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,69 yükseliş ile 105.696,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 6,52 artış ile 2.432,98 dolar.Brent Petrol ise 67,95 dolar

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