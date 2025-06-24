Piyasa raporu (24 Haziran 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (24 Haziran 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 3,36 değer kazanarak 9.448,90 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,60 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,95 değer kaybederek 4.207,26 liraya düştü.
24 Haziran 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.448,90 puanla kapatırken günlük yükseliş % 3,36 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ATATP,GEDIK,AKFGY olurken en çok değer kaybeden 3 hisse UFUK,SDTTR,ONRYT oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.447.965.475.25 TL), AKBNK (7.342.249.105.20 TL), TUPRS (6.728.853.332.30 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
274.50 ₺
|
8.50 %
|
16.447.965.475
|
61.05 ₺
|
5.44 %
|
7.342.249.105
|
137.30 ₺
|
-7.48 %
|
6.728.853.332
|
11.72 ₺
|
3.26 %
|
6.434.858.797
|
28.06 ₺
|
4.08 %
|
6.361.218.601
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
81.95 ₺
|
10.00 %
|
85.375.339
|
18.04 ₺
|
10.00 %
|
284.567.675
|
2.31 ₺
|
10.00 %
|
169.128.838
|
38.10 ₺
|
9.99 %
|
103.149.204
|
235.90 ₺
|
9.98 %
|
5.212.993.661
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
944.50 ₺
|
-9.96 %
|
64.720.244
|
66.55 ₺
|
-9.95 %
|
416.052.263
|
11.79 ₺
|
-9.93 %
|
44.510.829
|
88.50 ₺
|
-9.65 %
|
2.977.584.526
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Haziran 2025 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde -0,03 düşerek 39,60 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,35 yükselerek 46,08 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,60 ₺
|
-0,03 %
|
E
|
46,08 ₺
|
0,35 %
Altın fiyatlarında son durum (24 Haziran 2025 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,64 :artarakazalarak 3.313,36 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,95 düşüş sonucu 4.207,26 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,95 düşerek 6.878,86 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.431,31.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.313,36 ₺
|
-1,64 %
|
4.207,26 ₺
|
-1,95 %
|
27.431,31 ₺
|
-1,95 %
|
6.878,86 ₺
|
-1,95 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,69 yükseliş ile 105.696,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 6,52 artış ile 2.432,98 dolar.Brent Petrol ise 67,95 dolar