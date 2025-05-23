Piyasa raporu (23 Mayıs 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

23 Mayıs 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,26 düşerek 9.356,04 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9505.6700 puandan işlem görürken en düşük 9326.1400 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SAFKR,SUNTK,BURCE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse OBAMS,CEMAS,DERHL oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.988.328.905.00 TL), AKBNK (7.915.334.114.55 TL), YKBNK (6.266.669.653.38 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Mayıs 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,27 yükselerek 39,03 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,52 yükselerek 44,24 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (23 Mayıs 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,90 değer kazanarak 3.357,05 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 2,18 değer kazanarak 4.213,04 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.888,32 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.469,00 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,52 düşüş ile 109.361,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,37 azalış ile 2.576,65 dolar.Brent Petrol ise 64,78 dolar