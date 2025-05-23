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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (23 Mayıs 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (23 Mayıs 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (23 Mayıs 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,26 değer kaybederek 9.356,04 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,03 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,18 ile 4.213,04 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (23 Mayıs 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        23 Mayıs 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,26 düşerek 9.356,04 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9505.6700 puandan işlem görürken en düşük 9326.1400 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SAFKR,SUNTK,BURCE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse OBAMS,CEMAS,DERHL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.988.328.905.00 TL), AKBNK (7.915.334.114.55 TL), YKBNK (6.266.669.653.38 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        279.75
        -1.58 %
        9.988.328.905
        A
        51.90
        -3.26 %
        7.915.334.115
        Y
        26.42
        -1.49 %
        6.266.669.653
        I
        11.00
        -1.08 %
        4.609.357.471
        K
        147.60
        -2.12 %
        3.725.461.700
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        110.00
        10.00 %
        76.316.771
        S
        46.06
        9.98 %
        360.645.711
        B
        15.80
        9.95 %
        126.601.995
        K
        60.30
        9.94 %
        458.424.599
        D
        25.88
        9.94 %
        5.512.129
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        O
        61.65
        -10.00 %
        486.217.438
        C
        8.10
        -10.00 %
        65.142.374
        D
        89.70
        -9.98 %
        1.210.857.411
        E
        31.44
        -9.97 %
        104.585.030
        F
        51.25
        -9.93 %
        225.268.889
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Mayıs 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,27 yükselerek 39,03 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,52 yükselerek 44,24 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,03
        0,27 %
        E
        EUR/TRY
        44,24
        0,52 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Mayıs 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,90 değer kazanarak 3.357,05 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 2,18 değer kazanarak 4.213,04 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.888,32 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.469,00 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.357,05
        1,90 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.213,04
        2,18 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.469,00
        2,18 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.888,32
        2,18 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,52 düşüş ile 109.361,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,37 azalış ile 2.576,65 dolar.Brent Petrol ise 64,78 dolar

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