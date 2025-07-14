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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (14 Temmuz 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (14 Temmuz 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (14 Temmuz 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,28 değer kaybederek 10.225,48 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,14 artış ile 40,23 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,08 ile 4.331,67 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.07.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (14 Temmuz 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        14 Temmuz 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,28 düşüş ile 10.225,48 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SODSN,VERTU,MAKTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,ATSYH,HALKB oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.540.826.426.00 TL), AKBNK (6.087.913.717.50 TL), YKBNK (6.045.154.751.52 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        291.00
        -0.68 %
        9.540.826.426
        A
        66.90
        -4.09 %
        6.087.913.718
        Y
        32.82
        -4.09 %
        6.045.154.752
        I
        14.56
        -2.87 %
        5.064.136.325
        A
        155.50
        0.97 %
        4.857.240.132
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        100.10
        10.00 %
        2.084.382
        V
        41.14
        10.00 %
        98.117.406
        M
        17.74
        9.98 %
        271.453.335
        I
        46.94
        9.98 %
        26.638.020
        M
        42.56
        9.97 %
        491.555.425
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        179.30
        -9.99 %
        179.746.157
        A
        51.25
        -9.93 %
        8.348.574
        T
        26.20
        -4.52 %
        1.001.541.568
        H
        16.73
        -4.45 %
        48.824.161
        B
        209.30
        -4.43 %
        166.774.008
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Temmuz 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 40,23 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 47,02 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,23
        0,14 %
        E
        EUR/TRY
        47,02
        -0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Temmuz 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,24 :artarakazalarak 3.347,54 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,08 düşüş sonucu 4.331,67 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,08 düşerek 7.082,29 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.242,51.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.347,54
        -0,24 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.331,67
        -0,08 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.242,51
        -0,08 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.082,29
        -0,08 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,28 değer kazanarak 120.493,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,75 yükselerek 3.022,52 dolardan işlem gördü.

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