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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (12 Haziran 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (12 Haziran 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (12 Haziran 2025 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,71 değer kaybederek 9.520,22 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,45 artış ile 39,35 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 1,26 ile 4.276,74 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 12.06.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (12 Haziran 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Haziran 2025 Perşembe tarihinde günü 9.520,22 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,71 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi INVEO,PEKGY,ULUSE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise HEDEF,DERHL,DOFER.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.659.479.063.25 TL), EREGL (9.476.626.992.04 TL), ASELS (7.639.949.069.30 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        278.75
        -4.04 %
        9.659.479.063
        E
        24.90
        3.06 %
        9.476.626.992
        A
        144.70
        2.41 %
        7.639.949.069
        Y
        27.66
        -2.54 %
        5.493.732.681
        A
        59.20
        -1.33 %
        5.165.664.009
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        1.87
        10.00 %
        111.942.813
        U
        155.10
        10.00 %
        84.795.686
        R
        9.15
        9.98 %
        321.405.066
        A
        10.06
        9.95 %
        13.456.624
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        9.47
        -9.98 %
        247.522.911
        D
        39.04
        -9.96 %
        1.398.016.331
        D
        30.14
        -9.38 %
        225.293.155
        B
        42.24
        -8.81 %
        793.394.130
        E
        230.40
        -8.66 %
        11.286.276
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Haziran 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,45 artış ile 39,35 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,41 yükseliş ile 45,67 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,35
        0,45 %
        E
        EUR/TRY
        45,67
        1,41 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Haziran 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,97 artış ile 3.387,54 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,26 yükselişle 4.276,74 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.992,46 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.884,33 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.387,54
        0,97 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.276,74
        1,26 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.884,33
        1,26 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.992,46
        1,26 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,07 azalış ile 107.533,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,81 düşüş ile 2.761,12 doları buldu. Brent Petrol ise 69,71 dolar

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