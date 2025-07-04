Piyasa raporu (04 Temmuz 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (04 Temmuz 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazanarak 10.275,75 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 39,85 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,24 ile 4.269,65 liraya çıktı.
04 Temmuz 2025 Cuma, BIST 100 günü 0,46 yükselerek 10.275,75 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10314.2900 puandan işlem görürken en düşük 10188.7400 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SELGD,DITAS,ATSYH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TUREX,ESCAR,IZFAS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.704.328.476.25 TL), AKBNK (5.221.141.507.10 TL), ISCTR (5.046.196.911.18 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
292.75 ₺
|
0.43 %
|
6.704.328.476
|
69.70 ₺
|
1.31 %
|
5.221.141.507
|
14.11 ₺
|
1.73 %
|
5.046.196.911
|
32.08 ₺
|
0.63 %
|
4.842.441.963
|
27.48 ₺
|
0.66 %
|
4.445.985.730
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
61.60 ₺
|
10.00 %
|
32.962.746
|
25.30 ₺
|
10.00 %
|
49.554.870
|
62.70 ₺
|
10.00 %
|
2.830.466
|
10.45 ₺
|
10.00 %
|
543.452.141
|
177.30 ₺
|
9.99 %
|
4.322.318
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.02 ₺
|
-9.97 %
|
3.161.330.208
|
56.90 ₺
|
-9.97 %
|
36.352.101
|
149.80 ₺
|
-9.92 %
|
307.124.280
|
200.10 ₺
|
-8.08 %
|
461.978.263
|
447,227.50 ₺
|
-7.79 %
|
4.055.013
Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Temmuz 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 39,85 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,34 yükselerek 46,98 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,85 ₺
|
0,05 %
|
E
|
46,98 ₺
|
0,34 %
Altın fiyatlarında son durum (04 Temmuz 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,18 :artarakazalarak 3.332,26 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,24 yükseliş sonucu 4.269,65 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,24 yükselerek 6.980,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.838,12.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.332,26 ₺
|
0,18 %
|
4.269,65 ₺
|
0,24 %
|
27.838,12 ₺
|
0,24 %
|
6.980,88 ₺
|
0,24 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,58 değer kaybederek 107.796,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,01 düşerek 2.508,03 dolardan işlem gördü.