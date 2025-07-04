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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (04 Temmuz 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (04 Temmuz 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (04 Temmuz 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazanarak 10.275,75 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 39,85 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,24 ile 4.269,65 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 04.07.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (04 Temmuz 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        04 Temmuz 2025 Cuma, BIST 100 günü 0,46 yükselerek 10.275,75 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10314.2900 puandan işlem görürken en düşük 10188.7400 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SELGD,DITAS,ATSYH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TUREX,ESCAR,IZFAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.704.328.476.25 TL), AKBNK (5.221.141.507.10 TL), ISCTR (5.046.196.911.18 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        292.75
        0.43 %
        6.704.328.476
        A
        69.70
        1.31 %
        5.221.141.507
        I
        14.11
        1.73 %
        5.046.196.911
        Y
        32.08
        0.63 %
        4.842.441.963
        E
        27.48
        0.66 %
        4.445.985.730
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        61.60
        10.00 %
        32.962.746
        D
        25.30
        10.00 %
        49.554.870
        A
        62.70
        10.00 %
        2.830.466
        A
        10.45
        10.00 %
        543.452.141
        E
        177.30
        9.99 %
        4.322.318
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        11.02
        -9.97 %
        3.161.330.208
        E
        56.90
        -9.97 %
        36.352.101
        I
        149.80
        -9.92 %
        307.124.280
        B
        200.10
        -8.08 %
        461.978.263
        I
        447,227.50
        -7.79 %
        4.055.013
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Temmuz 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 39,85 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,34 yükselerek 46,98 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,85
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        46,98
        0,34 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Temmuz 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,18 :artarakazalarak 3.332,26 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,24 yükseliş sonucu 4.269,65 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,24 yükselerek 6.980,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.838,12.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.332,26
        0,18 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.269,65
        0,24 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.838,12
        0,24 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.980,88
        0,24 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,58 değer kaybederek 107.796,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,01 düşerek 2.508,03 dolardan işlem gördü.

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