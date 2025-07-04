Piyasa raporu (04 Temmuz 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

04 Temmuz 2025 Cuma, BIST 100 günü 0,46 yükselerek 10.275,75 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10314.2900 puandan işlem görürken en düşük 10188.7400 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SELGD,DITAS,ATSYH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TUREX,ESCAR,IZFAS oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.704.328.476.25 TL), AKBNK (5.221.141.507.10 TL), ISCTR (5.046.196.911.18 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Temmuz 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 39,85 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,34 yükselerek 46,98 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (04 Temmuz 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,18 :artarakazalarak 3.332,26 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,24 yükseliş sonucu 4.269,65 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,24 yükselerek 6.980,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.838,12.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,58 değer kaybederek 107.796,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,01 düşerek 2.508,03 dolardan işlem gördü.