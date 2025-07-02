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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (02 Temmuz 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (02 Temmuz 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (02 Temmuz 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,08 değer kazanarak 10.189,02 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,79 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,01 ile 4.276,27 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (02 Temmuz 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        02 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.189,02 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,08 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi POLTK,BAGFS,BANVT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EMNIS,SNKRN,TUREX oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (11.245.114.986.94 TL), THYAO (10.809.390.803.00 TL), ISCTR (9.945.861.850.41 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        27.42
        3.63 %
        11.245.114.987
        T
        291.00
        0.17 %
        10.809.390.803
        I
        13.92
        1.61 %
        9.945.861.850
        Y
        32.30
        0.94 %
        8.257.677.075
        A
        69.15
        1.54 %
        7.497.611.182
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        6,797.50
        9.99 %
        108.633.110
        B
        28.44
        9.98 %
        203.000.900
        B
        206.00
        9.98 %
        222.287.354
        U
        179.80
        9.97 %
        45.907.448
        D
        113.60
        9.97 %
        103.555.377
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        179.10
        -10.00 %
        5.333.863
        S
        227.70
        -10.00 %
        10.490.846
        T
        13.59
        -10.00 %
        2.641.016.035
        I
        166.70
        -9.99 %
        539.430.350
        I
        15.26
        -9.97 %
        228.565.723
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Temmuz 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,13 azalış ile 39,79 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 46,97 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,79
        -0,13 %
        E
        EUR/TRY
        46,97
        -0,21 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Temmuz 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,07 artış ile 3.341,31 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,01 yükselişle 4.276,27 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.991,71 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.881,31 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.341,31
        0,07 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.276,27
        0,01 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.881,31
        0,01 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.991,71
        0,01 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,46 yükseliş ile 108.477,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,04 artış ile 2.496,58 dolar.Brent Petrol ise 67,73 dolar

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