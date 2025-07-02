Piyasa raporu (02 Temmuz 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

02 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.189,02 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,08 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi POLTK,BAGFS,BANVT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EMNIS,SNKRN,TUREX oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (11.245.114.986.94 TL), THYAO (10.809.390.803.00 TL), ISCTR (9.945.861.850.41 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Temmuz 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,13 azalış ile 39,79 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,21 düşüş ile 46,97 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (02 Temmuz 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 0,07 artış ile 3.341,31 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,01 yükselişle 4.276,27 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.991,71 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.881,31 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,46 yükseliş ile 108.477,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,04 artış ile 2.496,58 dolar.Brent Petrol ise 67,73 dolar