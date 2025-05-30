Piyasa kapanışı: 30 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 30 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 30 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 30 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

30 Mayıs 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,65 düşerek 9.019,57 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9176.1800 puandan işlem görürken en düşük 8985.5200 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DOBUR,VANGD,GRTHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MARBL,YBTAS,TUREX oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.858.502.527.00 TL), AKBNK (4.971.892.951.75 TL), YKBNK (4.873.132.513.74 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Mayıs 2025 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,34 artış ile 39,24 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,02 yükseliş ile 44,59 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (30 Mayıs 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,92 :artarakazalarak 3.287,52 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,66 düşüş sonucu 4.144,48 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,66 düşerek 6.776,22 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.022,00.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,82 düşüş ile 105.557,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,35 azalış ile 2.601,88 dolar.Brent Petrol ise 63,83 dolar