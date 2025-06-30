Piyasa kapanışı: 30 Haziran 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 30 Haziran 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 30 Haziran 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 30 Haziran 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

30 Haziran 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.926,17 puanla kapatırken günlük yükseliş % 5,54 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SAHOL,FENER,AKBNK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse HATEK,TUREX,GEDIK oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.938.703.690.25 TL), ISCTR (15.961.968.636.23 TL), AKBNK (12.040.611.550.35 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Haziran 2025 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,23 azalış ile 39,81 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,03 düşüş ile 46,78 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (30 Haziran 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 0,41 artış ile 3.287,90 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,09 yükselişle 4.204,34 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.874,09 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.412,27 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,00 azalış ile 106.852,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,23 yükseliş ile 2.446,05 doları buldu. Brent Petrol ise 67,52 dolar