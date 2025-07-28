Piyasa kapanışı: 28 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (28 Temmuz 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,94 değer kaybederek 10.542,09 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,01 yükselerek 40,56 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,82 ile 4.316,62 liraya geriledi.
28 Temmuz 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,94 düşerek 10.542,09 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10682.3100 puandan işlem görürken en düşük 10540.9300 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CELHA,EGEPO,AYES, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IPEKE,KOZAA,BMSCH.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.244.994.152.00 TL), ISCTR (3.775.450.617.87 TL), ASELS (3.668.893.917.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
290.25 ₺
|
-0.94 %
|
5.244.994.152
|
14.31 ₺
|
-2.12 %
|
3.775.450.618
|
181.30 ₺
|
-1.04 %
|
3.668.893.917
|
32.64 ₺
|
-1.98 %
|
3.665.949.336
|
2.60 ₺
|
3.17 %
|
3.108.137.909
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.10 ₺
|
10.00 %
|
107.519.397
|
8.69 ₺
|
10.00 %
|
192.795.091
|
19.25 ₺
|
10.00 %
|
6.533.062
|
73.30 ₺
|
9.98 %
|
48.101.252
|
1,113.00 ₺
|
9.98 %
|
39.996.967
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
56.85 ₺
|
-9.98 %
|
1.014.636.462
|
77.60 ₺
|
-9.98 %
|
1.599.359.075
|
13.67 ₺
|
-9.95 %
|
63.671.044
|
55.15 ₺
|
-7.85 %
|
565.375.696
|
5.76 ₺
|
-6.80 %
|
565.841.001
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Temmuz 2025 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 40,56 lira oldu, Euro/TL yüzde -1,00 düşerek 47,19 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,56 ₺
|
0,01 %
|
E
|
47,19 ₺
|
-1,00 %
Altın fiyatlarında son durum (28 Temmuz 2025 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,71 değer kaybederek 3.313,67 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,82 değer kaybederek 4.316,62 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.057,67 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.144,36 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.313,67 ₺
|
-0,71 %
|
4.316,62 ₺
|
-0,82 %
|
28.144,36 ₺
|
-0,82 %
|
7.057,67 ₺
|
-0,82 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,23 değer kaybederek 118.203,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,31 düşerek 3.816,03 dolardan işlem gördü.