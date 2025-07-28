Piyasa kapanışı: 28 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 28 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 28 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 28 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

28 Temmuz 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,94 düşerek 10.542,09 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10682.3100 puandan işlem görürken en düşük 10540.9300 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CELHA,EGEPO,AYES, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IPEKE,KOZAA,BMSCH.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.244.994.152.00 TL), ISCTR (3.775.450.617.87 TL), ASELS (3.668.893.917.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Temmuz 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 40,56 lira oldu, Euro/TL yüzde -1,00 düşerek 47,19 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (28 Temmuz 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,71 değer kaybederek 3.313,67 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,82 değer kaybederek 4.316,62 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.057,67 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.144,36 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,23 değer kaybederek 118.203,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,31 düşerek 3.816,03 dolardan işlem gördü.