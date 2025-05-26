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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 26 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 26 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (26 Mayıs 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,12 değer kaybederek 9.345,15 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,02 düşerek 38,97 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,53 ile 4.181,68 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 26 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Mayıs 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.345,15 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,12 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DITAS,NATEN,ADESE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EMKEL,SUNTK,OBAMS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.136.317.502.50 TL), THYAO (7.118.483.856.50 TL), AKBNK (5.866.462.684.90 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        25.94
        -1.82 %
        7.136.317.503
        T
        280.00
        0.09 %
        7.118.483.857
        A
        51.95
        0.10 %
        5.866.462.685
        I
        10.99
        -0.09 %
        2.827.039.065
        E
        23.52
        -0.08 %
        2.524.767.891
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        19.36
        10.00 %
        77.819.534
        N
        53.70
        10.00 %
        396.258.649
        A
        3.96
        10.00 %
        457.407.239
        S
        112.20
        10.00 %
        13.535.886
        A
        48.88
        9.99 %
        318.532.781
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        33.30
        -10.00 %
        807.973.578
        S
        41.46
        -9.99 %
        376.088.083
        O
        55.50
        -9.98 %
        359.411.384
        D
        80.75
        -9.98 %
        819.628.079
        F
        46.58
        -9.11 %
        1.508.757.677
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Mayıs 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,02 düşerek 38,97 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,35 yükselerek 44,38 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,97
        -0,02 %
        E
        EUR/TRY
        44,38
        0,35 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Mayıs 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,56 değer kaybederek 3.338,87 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,53 değer kaybederek 4.181,68 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.837,04 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.264,52 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.338,87
        -0,56 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.181,68
        -0,53 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.264,52
        -0,53 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.837,04
        -0,53 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,37 değer kazanarak 109.732,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,20 yükselerek 2.549,61 dolardan işlem gördü.

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