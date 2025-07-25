Piyasa kapanışı: 25 Temmuz 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (25 Temmuz 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,43 değer kaybederek 10.642,60 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,36 düşerek 40,55 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,56 değer kaybederek 4.344,74 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Temmuz 2025 Cuma tarihinde günü 10.642,60 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,43 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ORCAY,MANAS,ENSRI olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BMSCH,KRGYO,GZNMI oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TERA (4.892.367.680.00 TL), ASELS (4.643.769.008.20 TL), THYAO (4.460.150.649.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
384.00 ₺
|
-2.97 %
|
4.892.367.680
|
183.20 ₺
|
0.33 %
|
4.643.769.008
|
293.00 ₺
|
-1.01 %
|
4.460.150.650
|
33.30 ₺
|
-0.24 %
|
3.660.538.446
|
254.75 ₺
|
-3.41 %
|
3.498.798.266
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.13 ₺
|
10.00 %
|
38.731.016
|
8.15 ₺
|
9.99 %
|
868.289.577
|
28.88 ₺
|
9.98 %
|
138.263.508
|
18.84 ₺
|
9.98 %
|
500.108.339
|
66.65 ₺
|
9.98 %
|
65.468.394
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.18 ₺
|
-9.96 %
|
69.105.652
|
3.84 ₺
|
-9.86 %
|
519.727.935
|
230.40 ₺
|
-9.65 %
|
372.929.063
|
6.18 ₺
|
-9.65 %
|
755.142.477
|
7.78 ₺
|
-7.27 %
|
96.591.397
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Temmuz 2025 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,36 azalış ile 40,55 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,42 düşüş ile 47,63 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,55 ₺
|
-0,36 %
|
E
|
47,63 ₺
|
-0,42 %
Altın fiyatlarında son durum (25 Temmuz 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,13 :artarakazalarak 3.330,53 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,56 düşüş sonucu 4.344,74 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,56 düşerek 7.103,65 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.327,71.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.330,53 ₺
|
-1,13 %
|
4.344,74 ₺
|
-1,56 %
|
28.327,71 ₺
|
-1,56 %
|
7.103,65 ₺
|
-1,56 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,13 azalış ile 115.347,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,90 düşüş ile 3.636,51 doları buldu. Brent Petrol ise 68,79 dolar