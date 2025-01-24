Piyasa kapanışı: 24 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (24 Ocak 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,14 değer kaybederek 10.098,86 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,10 yükselerek 35,68 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,22 ile 3.193,62 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Ocak 2025 Cuma tarihinde günü 10.098,86 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,14 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HLGYO,VKFYO,FRIGO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YAPRK,KRGYO,BVSAN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.911.905.715.25 TL), EREGL (5.120.632.180.30 TL), AKBNK (5.056.052.618.95 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
309.00 ₺
|
-0.24 %
|
7.911.905.715
|
23.30 ₺
|
2.73 %
|
5.120.632.180
|
66.45 ₺
|
-2.49 %
|
5.056.052.619
|
14.50 ₺
|
-0.07 %
|
4.973.418.797
|
32.46 ₺
|
-1.64 %
|
4.317.666.538
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
2.86 ₺
|
10.00 %
|
129.151.648
|
20.78 ₺
|
9.95 %
|
22.567.244
|
8.74 ₺
|
9.94 %
|
161.734.501
|
2.21 ₺
|
8.33 %
|
588.125.476
|
13.35 ₺
|
8.01 %
|
24.629.853
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
837.00 ₺
|
-9.95 %
|
30.917.570
|
9.06 ₺
|
-9.94 %
|
186.877.409
|
108.00 ₺
|
-6.17 %
|
645.676.779
|
702.00 ₺
|
-6.15 %
|
616.836.357
|
15.81 ₺
|
-5.72 %
|
86.687.335
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Ocak 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 35,68 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,88 yükselerek 37,50 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,68 ₺
|
0,10 %
|
E
|
37,50 ₺
|
0,88 %
Altın fiyatlarında son durum (24 Ocak 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde 1,10 artış ile 2.785,17 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,22 yükselişle 3.193,62 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.221,57 olurken, Cumhuriyet altını ise 20.822,40 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.785,17 ₺
|
1,10 %
|
3.193,62 ₺
|
1,22 %
|
20.822,40 ₺
|
1,22 %
|
5.221,57 ₺
|
1,22 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,56 artış ile 105.644,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 5,27 yükseliş ile 3.399,13 doları buldu. Brent Petrol ise 78,09 dolar