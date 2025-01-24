Piyasa kapanışı: 24 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 24 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 24 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 24 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Ocak 2025 Cuma tarihinde günü 10.098,86 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,14 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HLGYO,VKFYO,FRIGO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YAPRK,KRGYO,BVSAN oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.911.905.715.25 TL), EREGL (5.120.632.180.30 TL), AKBNK (5.056.052.618.95 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Ocak 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 35,68 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,88 yükselerek 37,50 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (24 Ocak 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde 1,10 artış ile 2.785,17 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,22 yükselişle 3.193,62 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.221,57 olurken, Cumhuriyet altını ise 20.822,40 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,56 artış ile 105.644,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 5,27 yükseliş ile 3.399,13 doları buldu. Brent Petrol ise 78,09 dolar