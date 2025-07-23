Piyasa kapanışı: 23 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 23 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 23 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 23 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

23 Temmuz 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,23 düşerek 10.591,98 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10673.1300 puandan işlem görürken en düşük 10571.7300 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse GEREL,KNFRT,MIATK, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TERA,KLNMA,HEDEF oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.335.759.550.50 TL), ASELS (6.773.285.230.60 TL), YKBNK (5.483.080.676.28 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Temmuz 2025 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 40,45 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,04 düşerek 47,51 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (23 Temmuz 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde -0,55 azalış ile 3.412,50 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,37 düşüşle 4.441,96 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.262,61 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.961,61 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,74 azalış ile 118.074,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,74 düşüş ile 3.612,20 doları buldu. Brent Petrol ise 68,12 dolar