Piyasa kapanışı: 23 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (23 Temmuz 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,23 değer kaybederek 10.591,98 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,10 yükselerek 40,45 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,37 ile 4.441,96 liradan işlem gördü.
23 Temmuz 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,23 düşerek 10.591,98 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10673.1300 puandan işlem görürken en düşük 10571.7300 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse GEREL,KNFRT,MIATK, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TERA,KLNMA,HEDEF oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.335.759.550.50 TL), ASELS (6.773.285.230.60 TL), YKBNK (5.483.080.676.28 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
294.50 ₺
|
-0.93 %
|
7.335.759.551
|
180.10 ₺
|
2.04 %
|
6.773.285.231
|
32.88 ₺
|
-0.90 %
|
5.483.080.676
|
19.73 ₺
|
-2.81 %
|
5.092.779.421
|
14.41 ₺
|
-1.03 %
|
4.838.365.660
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
24.22 ₺
|
9.99 %
|
664.666.488
|
16.74 ₺
|
9.99 %
|
84.423.952
|
35.94 ₺
|
9.98 %
|
1.436.965.282
|
55.10 ₺
|
9.98 %
|
33.986.074
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
439.50 ₺
|
-9.98 %
|
3.859.618.834
|
9.41 ₺
|
-9.95 %
|
8.991.470
|
10.62 ₺
|
-9.92 %
|
49.552.006
|
5.67 ₺
|
-9.86 %
|
12.943.806
|
1.99 ₺
|
-8.29 %
|
445.629.826
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Temmuz 2025 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 40,45 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,04 düşerek 47,51 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,45 ₺
|
0,10 %
|
E
|
47,51 ₺
|
-0,04 %
Altın fiyatlarında son durum (23 Temmuz 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde -0,55 azalış ile 3.412,50 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,37 düşüşle 4.441,96 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.262,61 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.961,61 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.412,50 ₺
|
-0,55 %
|
4.441,96 ₺
|
-0,37 %
|
28.961,61 ₺
|
-0,37 %
|
7.262,61 ₺
|
-0,37 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,74 azalış ile 118.074,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,74 düşüş ile 3.612,20 doları buldu. Brent Petrol ise 68,12 dolar