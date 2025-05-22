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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 22 Mayıs 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 22 Mayıs 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (22 Mayıs 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,85 değer kazanarak 9.478,87 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,91 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,65 ile 4.115,80 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 22 Mayıs 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22 Mayıs 2025 Perşembe tarihinde günü 9.478,87 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,85 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DIRIT,PINSU,SKYMD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EDIP,HURGZ,DAGHL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.955.041.998.50 TL), YKBNK (9.576.842.097.26 TL), AKBNK (7.992.393.744.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        284.25
        1.61 %
        13.955.041.999
        Y
        26.82
        0.83 %
        9.576.842.097
        A
        53.65
        2.19 %
        7.992.393.744
        I
        11.12
        1.09 %
        6.489.440.782
        K
        150.80
        -0.40 %
        4.989.853.777
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        23.54
        10.00 %
        3.851.238
        P
        5.83
        10.00 %
        64.785.764
        S
        12.43
        10.00 %
        164.259.642
        P
        33.00
        10.00 %
        825.911.472
        B
        228.10
        9.98 %
        234.050.765
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        34.92
        -10.00 %
        133.825.998
        H
        6.12
        -10.00 %
        89.715.589
        D
        100.80
        -10.00 %
        86.998.496
        D
        99.65
        -9.98 %
        382.162.354
        K
        36.90
        -9.96 %
        166.840.042
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Mayıs 2025 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,11 artarak 38,91 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,07 düşerek 44,03 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,91
        0,11 %
        E
        EUR/TRY
        44,03
        -0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Mayıs 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,62 değer kaybederek 3.294,51 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,65 değer kaybederek 4.115,80 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.729,34 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.835,04 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.294,51
        -0,62 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.115,80
        -0,65 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.835,04
        -0,65 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.729,34
        -0,65 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,82 değer kazanarak 111.046,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,83 yükselerek 2.666,61 dolardan işlem gördü.

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