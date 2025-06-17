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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 17 Haziran 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 17 Haziran 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (17 Haziran 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,11 değer kaybederek 9.339,59 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,44 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,18 değer kazanarak 4.292,29 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 17 Haziran 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        17 Haziran 2025 Salı, BIST 100 günü -0,11 düşerek 9.339,59 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9419.5200 puandan işlem görürken en düşük 9328.5900 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MEPET,GEDIK,DGNMO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DERHL,EMNIS,GUBRF.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.898.556.027.00 TL), AKBNK (7.044.952.332.60 TL), ASELS (7.044.249.872.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        263.75
        -5.38 %
        9.898.556.027
        A
        59.50
        0.51 %
        7.044.952.333
        A
        141.50
        -2.21 %
        7.044.249.872
        Y
        27.50
        -0.58 %
        6.540.437.608
        E
        24.80
        -0.40 %
        6.131.016.675
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        8.80
        10.00 %
        12.170.545
        G
        11.20
        9.91 %
        185.521.853
        D
        6.61
        8.18 %
        61.232.357
        K
        49.60
        7.41 %
        342.110.874
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        35.14
        -9.99 %
        144.443.266
        E
        207.40
        -9.98 %
        10.622.821
        G
        228.90
        -9.97 %
        1.334.546.322
        G
        345.50
        -9.97 %
        242.103.756
        A
        9.08
        -9.74 %
        8.858.733
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Haziran 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,23 artış ile 39,44 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 45,51 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,44
        0,23 %
        E
        EUR/TRY
        45,51
        -0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Haziran 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,12 azalış ile 3.381,32 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,18 yükselişle 4.292,29 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.017,90 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.985,76 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.381,32
        -0,12 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.292,29
        0,18 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.985,76
        0,18 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.017,90
        0,18 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,88 düşüş ile 104.512,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,98 azalış ile 2.511,08 dolar.Brent Petrol ise 75,37 dolar

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