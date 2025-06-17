Piyasa kapanışı: 17 Haziran 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (17 Haziran 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,11 değer kaybederek 9.339,59 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,44 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,18 değer kazanarak 4.292,29 liraya yükseldi.
17 Haziran 2025 Salı, BIST 100 günü -0,11 düşerek 9.339,59 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9419.5200 puandan işlem görürken en düşük 9328.5900 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MEPET,GEDIK,DGNMO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DERHL,EMNIS,GUBRF.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.898.556.027.00 TL), AKBNK (7.044.952.332.60 TL), ASELS (7.044.249.872.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
263.75 ₺
|
-5.38 %
|
9.898.556.027
|
59.50 ₺
|
0.51 %
|
7.044.952.333
|
141.50 ₺
|
-2.21 %
|
7.044.249.872
|
27.50 ₺
|
-0.58 %
|
6.540.437.608
|
24.80 ₺
|
-0.40 %
|
6.131.016.675
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.80 ₺
|
10.00 %
|
12.170.545
|
11.20 ₺
|
9.91 %
|
185.521.853
|
6.61 ₺
|
8.18 %
|
61.232.357
|
49.60 ₺
|
7.41 %
|
342.110.874
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
35.14 ₺
|
-9.99 %
|
144.443.266
|
207.40 ₺
|
-9.98 %
|
10.622.821
|
228.90 ₺
|
-9.97 %
|
1.334.546.322
|
345.50 ₺
|
-9.97 %
|
242.103.756
|
9.08 ₺
|
-9.74 %
|
8.858.733
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Haziran 2025 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,23 artış ile 39,44 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 45,51 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,44 ₺
|
0,23 %
|
E
|
45,51 ₺
|
-0,04 %
Altın fiyatlarında son durum (17 Haziran 2025 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde -0,12 azalış ile 3.381,32 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,18 yükselişle 4.292,29 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.017,90 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.985,76 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.381,32 ₺
|
-0,12 %
|
4.292,29 ₺
|
0,18 %
|
27.985,76 ₺
|
0,18 %
|
7.017,90 ₺
|
0,18 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,88 düşüş ile 104.512,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,98 azalış ile 2.511,08 dolar.Brent Petrol ise 75,37 dolar