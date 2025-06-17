Piyasa kapanışı: 17 Haziran 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 17 Haziran 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 17 Haziran 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 17 Haziran 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

17 Haziran 2025 Salı, BIST 100 günü -0,11 düşerek 9.339,59 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9419.5200 puandan işlem görürken en düşük 9328.5900 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MEPET,GEDIK,DGNMO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DERHL,EMNIS,GUBRF.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.898.556.027.00 TL), AKBNK (7.044.952.332.60 TL), ASELS (7.044.249.872.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Haziran 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,23 artış ile 39,44 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 45,51 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (17 Haziran 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde -0,12 azalış ile 3.381,32 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,18 yükselişle 4.292,29 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.017,90 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.985,76 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,88 düşüş ile 104.512,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,98 azalış ile 2.511,08 dolar.Brent Petrol ise 75,37 dolar