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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 06 Ocak 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 06 Ocak 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (06 Ocak 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,10 değer kazanarak 10.085,50 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,32 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,40 ile 2.988,87 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 06 Ocak 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 06 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.085,50 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,10 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi AKENR,VANGD,ONCSM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TUREX,PLTUR,KERVN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.631.602.910.25 TL), SASA (7.952.544.722.99 TL), ISCTR (7.533.525.897.47 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        297.00
        -0.34 %
        8.631.602.910
        S
        4.30
        0.70 %
        7.952.544.723
        I
        14.14
        0.43 %
        7.533.525.897
        A
        66.80
        0.91 %
        5.105.837.730
        Y
        31.92
        -0.81 %
        4.834.113.554
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        13.86
        10.00 %
        168.596.751
        V
        22.66
        10.00 %
        19.700.158
        R
        27.08
        9.99 %
        23.126.965
        R
        15.99
        9.97 %
        96.389.775
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        153.90
        -10.00 %
        274.556.452
        P
        30.50
        -6.15 %
        170.982.891
        K
        2.11
        -5.80 %
        1.848.862
        C
        32.44
        -5.26 %
        834.907.354
        E
        15.51
        -5.02 %
        101.040.501
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Ocak 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,12 düşerek 35,32 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,59 yükselerek 36,70 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,32
        -0,12 %
        E
        EUR/TRY
        36,70
        0,59 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (06 Ocak 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,07 değer kaybederek 2.638,45 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,40 değer kaybederek 2.988,87 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.886,81 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.487,46 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.638,45
        -0,07 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.988,87
        -0,40 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.487,46
        -0,40 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.886,81
        -0,40 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,83 artış ile 101.485,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,10 yükseliş ile 3.698,20 doları buldu. Brent Petrol ise 77,40 dolar

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