Piyasa kapanışı: 06 Ocak 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 06 Ocak 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 06 Ocak 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 06 Ocak 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 06 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.085,50 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,10 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi AKENR,VANGD,ONCSM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TUREX,PLTUR,KERVN oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.631.602.910.25 TL), SASA (7.952.544.722.99 TL), ISCTR (7.533.525.897.47 TL) oldu.