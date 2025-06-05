Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (05 Haziran 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak 9.492,20 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,44 artış ile 39,34 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,89 değer kazanarak 4.284,60 liraya yükseldi.
05 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.492,20 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,18 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ADESE,DERHL,TERA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EMNIS,DITAS,GRTHO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (1.991.176.771.60 TL), KCHOL (1.690.148.715.30 TL), AKBNK (1.411.689.408.65 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
139.60 ₺
|
3.64 %
|
1.991.176.772
|
148.20 ₺
|
-0.60 %
|
1.690.148.715
|
56.35 ₺
|
0.27 %
|
1.411.689.409
|
53.50 ₺
|
9.99 %
|
1.384.938.106
|
286.50 ₺
|
-0.17 %
|
1.351.601.214
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.94 ₺
|
10.00 %
|
202.981.671
|
53.50 ₺
|
9.99 %
|
1.384.938.106
|
223.50 ₺
|
9.99 %
|
277.182.793
|
32.62 ₺
|
9.98 %
|
44.270.750
|
16.10 ₺
|
9.97 %
|
83.333.483
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
275.00 ₺
|
-9.98 %
|
5.995.825
|
18.44 ₺
|
-9.96 %
|
70.868.536
|
351.25 ₺
|
-8.65 %
|
349.008.383
|
9.70 ₺
|
-8.40 %
|
19.223.324
|
13,107.50 ₺
|
-6.32 %
|
52.255.813
Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Haziran 2025 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,44 artış ile 39,34 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,10 yükseliş ile 44,90 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,34 ₺
|
0,44 %
|
E
|
44,90 ₺
|
0,10 %
Altın fiyatlarında son durum (05 Haziran 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0,39 artış ile 3.386,03 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,89 yükselişle 4.284,60 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.005,32 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.935,59 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.386,03 ₺
|
0,39 %
|
4.284,60 ₺
|
0,89 %
|
27.935,59 ₺
|
0,89 %
|
7.005,32 ₺
|
0,89 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,67 azalış ile 104.802,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,11 düşüş ile 2.607,28 doları buldu. Brent Petrol ise 65,09 dolar