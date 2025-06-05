Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

05 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.492,20 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,18 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ADESE,DERHL,TERA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EMNIS,DITAS,GRTHO oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (1.991.176.771.60 TL), KCHOL (1.690.148.715.30 TL), AKBNK (1.411.689.408.65 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Haziran 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,44 artış ile 39,34 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,10 yükseliş ile 44,90 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (05 Haziran 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 0,39 artış ile 3.386,03 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,89 yükselişle 4.284,60 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.005,32 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.935,59 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,67 azalış ile 104.802,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,11 düşüş ile 2.607,28 doları buldu. Brent Petrol ise 65,09 dolar