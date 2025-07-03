Piyasa kapanışı: 03 Temmuz 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (03 Temmuz 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 değer kazanarak 10.228,39 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,13 yükselerek 39,83 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,77 ile 4.261,62 liraya geriledi.
03 Temmuz 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.228,39 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,39 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATEKS,BYDNR,KRONT, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EMNIS,ESCAR,LRSHO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (8.205.559.403.09 TL), YKBNK (7.519.942.384.14 TL), AKBNK (7.515.705.341.90 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.87 ₺
|
-0.36 %
|
8.205.559.403
|
31.88 ₺
|
-1.30 %
|
7.519.942.384
|
68.80 ₺
|
-0.51 %
|
7.515.705.342
|
291.50 ₺
|
0.17 %
|
7.265.533.372
|
149.80 ₺
|
2.88 %
|
6.311.535.918
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
86.35 ₺
|
10.00 %
|
1.713.959
|
21.78 ₺
|
10.00 %
|
60.439.198
|
9.35 ₺
|
10.00 %
|
128.151.954
|
16.18 ₺
|
9.99 %
|
281.020.578
|
45.18 ₺
|
9.98 %
|
802.756.291
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
161.20 ₺
|
-9.99 %
|
10.357.318
|
63.20 ₺
|
-9.97 %
|
205.830.943
|
5.42 ₺
|
-9.97 %
|
698.751.832
|
6.41 ₺
|
-9.97 %
|
96.685.618
|
16.02 ₺
|
-9.95 %
|
116.558.872
Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Temmuz 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 39,83 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,43 düşerek 46,86 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,83 ₺
|
0,13 %
|
E
|
46,86 ₺
|
-0,43 %
Altın fiyatlarında son durum (03 Temmuz 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde -0,81 azalış ile 3.330,30 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,77 düşüşle 4.261,62 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.967,75 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.785,78 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.330,30 ₺
|
-0,81 %
|
4.261,62 ₺
|
-0,77 %
|
27.785,78 ₺
|
-0,77 %
|
6.967,75 ₺
|
-0,77 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,94 değer kazanarak 109.500,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,56 yükselerek 2.585,54 dolardan işlem gördü.