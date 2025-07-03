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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 03 Temmuz 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 03 Temmuz 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (03 Temmuz 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 değer kazanarak 10.228,39 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,13 yükselerek 39,83 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,77 ile 4.261,62 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 03.07.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 03 Temmuz 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        03 Temmuz 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.228,39 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,39 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATEKS,BYDNR,KRONT, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EMNIS,ESCAR,LRSHO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (8.205.559.403.09 TL), YKBNK (7.519.942.384.14 TL), AKBNK (7.515.705.341.90 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        13.87
        -0.36 %
        8.205.559.403
        Y
        31.88
        -1.30 %
        7.519.942.384
        A
        68.80
        -0.51 %
        7.515.705.342
        T
        291.50
        0.17 %
        7.265.533.372
        A
        149.80
        2.88 %
        6.311.535.918
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        86.35
        10.00 %
        1.713.959
        B
        21.78
        10.00 %
        60.439.198
        K
        9.35
        10.00 %
        128.151.954
        C
        16.18
        9.99 %
        281.020.578
        G
        45.18
        9.98 %
        802.756.291
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        161.20
        -9.99 %
        10.357.318
        E
        63.20
        -9.97 %
        205.830.943
        L
        5.42
        -9.97 %
        698.751.832
        H
        6.41
        -9.97 %
        96.685.618
        G
        16.02
        -9.95 %
        116.558.872
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Temmuz 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 39,83 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,43 düşerek 46,86 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,83
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        46,86
        -0,43 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Temmuz 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,81 azalış ile 3.330,30 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,77 düşüşle 4.261,62 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.967,75 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.785,78 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.330,30
        -0,81 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.261,62
        -0,77 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.785,78
        -0,77 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.967,75
        -0,77 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,94 değer kazanarak 109.500,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,56 yükselerek 2.585,54 dolardan işlem gördü.

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