Piyasa kapanışı: 01 Temmuz 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (01 Temmuz 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazanarak 10.080,35 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,83 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,25 ile 4.281,07 liraya çıktı.
01 Temmuz 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,33 yükseliş ile 10.080,35 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TGSAS,TARKM,VANGD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise HATEK,LRSHO,TUREX.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.765.043.502.75 TL), ISCTR (10.375.390.504.25 TL), YKBNK (9.084.142.975.58 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
290.50 ₺
|
2.47 %
|
10.765.043.503
|
13.70 ₺
|
2.62 %
|
10.375.390.504
|
32.00 ₺
|
0.95 %
|
9.084.142.976
|
68.10 ₺
|
-0.15 %
|
8.306.768.223
|
26.70 ₺
|
0.15 %
|
7.012.567.771
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
99.00 ₺
|
10.00 %
|
28.226.357
|
343.75 ₺
|
10.00 %
|
96.431.923
|
45.14 ₺
|
9.99 %
|
18.041.265
|
12.70 ₺
|
9.96 %
|
412.050.250
|
18.77 ₺
|
9.96 %
|
188.318.510
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
22.58 ₺
|
-9.97 %
|
19.930.621
|
6.68 ₺
|
-9.97 %
|
1.090.191.302
|
15.10 ₺
|
-9.96 %
|
1.613.472.363
|
232.80 ₺
|
-7.71 %
|
134.631.667
|
121.00 ₺
|
-7.14 %
|
15.467.492
Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Temmuz 2025 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 39,83 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,13 düşerek 46,90 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,83 ₺
|
0,05 %
|
E
|
46,90 ₺
|
-0,13 %
Altın fiyatlarında son durum (01 Temmuz 2025 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,13 :artarakazalarak 3.340,49 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,25 yükseliş sonucu 4.281,07 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,25 yükselerek 6.999,55 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.912,57.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.340,49 ₺
|
1,13 %
|
4.281,07 ₺
|
1,25 %
|
27.912,57 ₺
|
1,25 %
|
6.999,55 ₺
|
1,25 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,94 azalış ile 105.860,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,99 düşüş ile 2.423,07 doları buldu. Brent Petrol ise 66,85 dolar