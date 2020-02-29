29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın halka açık en büyük 12 petrol firmasının toplam net karı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 40,4 azalarak 63,9 milyar dolar oldu.
AA muhabirinin 12 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, henüz yıllık bilançosunu açıklamayan Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco dışında, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un net kar ve gelirleri 2019'da bir önceki yıla göre önemli ölçüde azaldı.
Söz konusu şirketlerin geçen yılki toplam net karı bir önceki yıla göre yüzde 40,4 düşerek 63,9 milyar dolara geriledi. Bu firmalar 2018'de 107,3 milyar dolar net kar elde etmişti.
Ayrıca 12 petrol devinin 2018'de elde ettiği 1,41 trilyon dolarlık toplam geliri de geçen yıl yüzde 8,5 azalışla 1,29 trilyon dolara düştü.
EN YÜKSEK KÂR VE GELİR SHELL'DE
Petrol devleri arasında geçen yıl en fazla kar eden şirket 15,84 milyar dolarla Royal Dutch Shell oldu. Bu firmayı, 14,34 milyar dolarla ExxonMobil ve 11,83 milyar dolarla Total izledi.
Shell, geçen yıl aynı zamanda 344,88 milyar dolarla toplam geliri en yüksek olarak kayıtlara geçti. Shell'i, 264,94 milyar dolarlık gelirle ExxonMobil ve 176,25 milyar dolarlık gelirle Total takip etti.
Petrol şirketlerinin net kar ve gelirlerinin yıldan yıla azalmasında küresel piyasada düşüş gösteren ham petrol fiyatları etkili oldu.
Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,6 düşüşle ortalama 64,37 dolara geriledi. 2018'de Brent petrolün varili ortalama 71,19 dolar olmuştu.
ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrol varil fiyatı da söz konusu dönemde 65,06 dolardan 57,02 dolara geriledi.
Petrol fiyatlarında yıldan yıla görülen düşüşte ise küresel petrol piyasasındaki arz fazlası ve ABD dolarındaki yükseliş nedeniyle dünya genelinde oluşan zayıf petrol talebi etkili oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!