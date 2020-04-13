AA

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Bu dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 azaldı.



Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta yıllık bazda yüzde 10,6 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 artış gösterdi.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,3 artış kaydetti.

Perakende ciro, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,4 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,3 azaldı.