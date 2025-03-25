Pera Müzesi'nde 'İzler ve Yansımalar'

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Samih Rifat: “Çok İş Var Yapacak” sergisine paralel olarak “İzler ve Yansımalar” başlıklı bir atölye programı düzenliyor. Farklı yaş gruplarına yönelik olarak tasarlanan ve 20 Haziran’a kadar devam edecek bu program, kent ve insan gözlemleri, desen, renk, mekân ve anlatı üzerine yoğunlaşarak katılımcılara ilham dolu bir sanat deneyimi sunuyor.

Sihirli Aynalar

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Atölyeler kapsamında çocuklar ve gençler, Samih Rifat’ın siyah beyaz kent ve portre fotoğraflarından, eskiz defterlerinden ve desen çalışmalarından ilham alarak kendilerine özgü sanat eserleri üretecek. Programda, okul gruplarına özel sergi turlarının yanı sıra, bireysel katılımcılar için de hafta sonları düzenlenecek etkinlikler yer alıyor.

4-6 yaş grubu için atölyeler

Merhaba Ben

4-6 yaş grubu çocuklar için hazırlanan atölyelerde, katılımcılar Rifat’ın sanatsal üslubunu keşfederken, kendi yaratıcı yorumlarını ekleyerek özgün eserler üretiyor. Merhaba Ben atölyesinde, çocuklar sergide yer alan portre fotoğraflarını inceleyerek, kendi siluetlerini kâğıda çizip farklı malzemelerle süsleyerek kişisel portrelerini oluşturuyor. Kendi hayal ettikleri mekânları bu portrelerin çevresine ekleyerek, bireysel hikâyelerini tamamlıyorlar. Lekeden Dönüşen Resimler atölyesinde, Samih Rifat’ın desen çalışmalarından ilham alan çocuklar, suluboya ile oluşturdukları lekeleri, pastel ve keçeli kalemlerle müdahalelerde bulunarak figürlere dönüştürüyor.

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7-12 yaş grubu için atölyeler

Diğer Yarım

7-12 yaş grubuna yönelik atölyelerde, çocuklar Samih Rifat’ın sanatsal yaklaşımını deneyimleyerek çeşitli malzemeler ve teknikler kullanıyor. Mürekkebin Damlaları atölyesinde, çocuklar mürekkebin akışkanlığını ve yüzey üzerindeki etkilerini keşfederek, farklı kâğıt türleri üzerine damlatma ve püskürtme teknikleriyle soyut desenler oluşturuyor. Daha sonra bu desenleri kalemle tamamlayarak özgün tasarımlar yaratıyorlar. Diğer Yarım atölyesinde, Rifat’ın portre fotoğraflarını inceleyen çocuklar, bir yarısı fotoğraftan, diğer yarısı ise kendi çizimlerinden oluşan portreler yaparak gerçek ve hayal gücünü bir araya getiren özgün çalışmalar oluşturuyor. Parçalarla Mekân: Mimari Kolaj atölyesinde ise, Rifat’ın fotoğraflarındaki mimari detaylardan ilham alınarak, sütun, merdiven ve tonoz gibi elemanların görselleri kullanılarak kolaj yöntemiyle mekân tasarımları yapılıyor.

Okul grupları için özel programlar Okul grupları için düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, Rifat’ın çok yönlü sanat pratiğini derinlemesine keşfetme imkânı buluyor. Samih Rifat: “Çok İş Var Yapacak” Sergi Turu lise öğrencilerine yönelik olarak yüz yüze gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, sanatçının fotoğraf, film, çizim, şiir, defter, kitap ve müzik gibi farklı alanlardaki üretimlerini rehber eşliğinde inceliyor. Çevrimiçi sergi turu ise, Rifat’ın sanat anlayışını dijital ortamda deneyimleme fırsatı sunuyor. Pera Engelsiz: Herkes için sanat Silüetin Portresi Özel gereksinimli bireyler için tasarlanan atölyeler, herkesin sanata erişimini destekleyen kapsayıcı bir yaklaşım sunuyor. Sihirli Aynalar atölyesinde katılımcılar, Samih Rifat’ın aynayla çektiği otoportrelerinden yola çıkarak, kendi aynalarını boncuk, pul ve fon kartonu gibi malzemelerle süsleyerek yaratıcı kompozisyonlar oluşturuyor. Silüetin Portresi atölyesinde ise öğrenciler, siyah fon kartonu ve ahşap baskı kalıpları kullanarak, kendilerine ait silüet portrelerini üretiyor. REKLAM ATÖLYE PROGRAMI: PERA ÇOCUK Merhaba Ben (4-6 yaş, yüz yüze) 3 Mayıs Cumartesi, 10.30 24 Mayıs Cumartesi, 10.30 Lekeden Dönüşen Resimler Lekeden Dönüşen Resimler (4-6 yaş, yüz yüze) 10 Mayıs Cumartesi, 10.30 Mürekkebin Damlaları (7-12 yaş, yüz yüze) 3 Mayıs Cumartesi, 13.30 Diğer Yarım (7-12 yaş, yüz yüze) 10 Mayıs Cumartesi, 13.30 Parçalarla Mekân: Mimari Kolaj (7-12 yaş, yüz yüze) 24 Mayıs Cumartesi, 13.30 PERA ENGELSİZ Sihirli Aynalar (yüz yüze & çevrimiçi) Silüetin Portresi (yüz yüze & çevrimiçi) OKUL GRUPLARI Samih Rifat: “Çok İş Var Yapacak” Çevrimiçi Sergi Turu (lise, çevrimiçi)

Cuma, 10.00-10.30 / 10.45-11.15 / 11.30-12.00 Samih Rifat: “Çok İş Var Yapacak” Sergi Turu (lise, yüz yüze) Perşembe, 10.30-12.00 / 13.30-15.00