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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Pera Müzesi'nde 'Çellonun Hikâyesi'

        Pera Müzesi'nde 'Çellonun Hikâyesi'

        Pera Müzesi, Pera Klasikleri konser serisinin yeni sezonunu çellonun iki ustası Münif Akalın ve Julya Krepak'ın performansıyla açıyor. 14 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek "Çellonun Hikâyesi" temalı konser, dinleyicileri 17. yüzyıldan günümüze uzanan bir müzikal yolculuğa davet ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:06
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        Pera Müzesi'nde 'Çellonun Hikâyesi'
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularına yer verdiği Pera Klasikleri konser serisinde yeni sezonu çellonun iki usta ismi Münif Akalın ve Julya Krepak’ı ağırladığı bir konserle açıyor. “Çellonun Hikâyesi” temasıyla gerçekleşecek konser, sonbaharın huzuruna 17. yüzyıldan günümüze uzanan bir repertuvarla eşlik edecek.

        Münif Akalın
        Münif Akalın

        Usta çellistler Akalın ve Krepak konserde Rameau, Bach, Couperin, Vivaldi, Haydn, Boccherini, Faure, C. St. Saens, Falla, Gardel ve Piazzola’dan eserler seslendirecek.

        Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı katta, 14 Eylül Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyenleri tarihi ve büyülü bir atmosfer içerisinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak. Konserin biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

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        #Pera Müzesi
        #Münif Akalın
        #Julya Krepak
        #Çellonun Hikâyesi
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