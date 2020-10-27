Pazarın dörtte biri elektrikli olacak

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de, elektrikli araç satışlarının 5 yıl içinde pazarın yüzde 20'sini bulacağı açıklandı.

Çin Otomotiv Mühendisleri Topluluğu'ndan (China-SAE) yapılan açıklamada, 2035 yılında ise ülkedeki bataryalı araçların payının yüzde 50'ye çıkacağı öngörüldü.

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarına da ev sahipliği yapan Çin'de, elektrikli araçlar hali hazırda pazarın yüzde 5'ini oluşturuyor.

China-SAE açıklamasında, 2035 yılındaki elektrikli araçların yüzde 95'inin yüzde 100 elektrikle çalışacağı, geri kalanların ise hibrit teknolojisine sahip olacağı kaydedildi.

Topluluğun Şangay'daki yıllık kongresinde konuşan China-SAE Başkanı Li Jun'un açıklaması, sektörün Çin hükümetinin elektrikli araçlar için belirlediği 2025 hedeflerinin gerilediğini gösteriyor.

Çin Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl yaptığı açıklamada elektrikli araçların ülkedeki satışlarının 2025 yılına kadar pazarın yüzde 25'ine ulaşacağını bildirmişti.

Çin'de bu yıl 1.1 milyon adet elektrikli aracın satılması hedefleniyor.