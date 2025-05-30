Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.031,21 %-1,52
        DOLAR 39,2426 %0,35
        EURO 44,5175 %-0,13
        GRAM ALTIN 4.159,82 %-0,29
        FAİZ 44,12 %0,85
        GÜMÜŞ GRAM 41,85 %-0,16
        BITCOIN 105.808,00 %-0,35
        GBP/TRY 52,8858 %0,08
        EUR/USD 1,1331 %-0,34
        BRENT 63,89 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 6.801,31 %-0,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Papara soruşturmasında yeni detaylar - İş-Yaşam Haberleri

        Papara soruşturmasında yeni detaylar: Gizli tanığın ifadeleri ortaya çıktı

        Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın arasında olduğu 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gizli tanık Ladin, yıllarca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalışan bir memurun da emekli olur olmaz Papara'da üst düzey bir yönetici olarak çalışmaya başladığını söyledi ve "Kendisi ve elemanları üzerinden Papara'ya yaklaşık 10 senedir destek verdiği bilinmektedir" dedi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi

        Giriş: 30.05.2025 - 15:12 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yasa dışı bahis trafiğine ön ayak olduğu iddiasıyla Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da arasında olduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında 8 şirkete de el koyularak kayyum atanmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamındaki yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

        TELEFONDA YASA DIŞI BAHİS VERİSİ

        Örgüt lideri olduğu iddia edilen Ahmet Faruk Karslı'nın gözaltına alındığı sırada telefonun şifresini polise vermediği ortaya çıktı.

        Şirketin kurucu ortaklarından olan şüpheli Murat Arslan'ın ise el konulan telefonunda ve bilgisayarında yasa dışı bahis suçu ile ilgili çok sayıda dijital veriye rastlanıldığı öğrenildi.

        REKLAM

        12 MİLYAR LİRA KULLANILDI

        Soruşturma aşamasında alınan raporlara göre 2021-2023 yılları arasında yasa dışı bahis suçu kapsamında Papara isimli ödeme kuruluşuna ait 21 bin 88 hesabın kapatıldığı ve bu sayının sektörün yüzde 94'üne tekabül ettiği belirlendi.

        Öte yandan yine aynı tarihler arasında 26 bin 12 Papara hesabının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı ve kullanılan 12 milyar lira para kullanıldığı tespit edildi. Papara hesaplarının kullanıldığı yasa dışı bahis sitelerinin de incelendiği raporda, hesapların yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin, Derkan Başer ve Anıl Uzun gibi isimlerin sitelerinde işlem yaptığı da tespit edildi.

        GİZLİ TANIK: EN ÇOK PARA AKLAYAN PAPARA

        Öte yandan soruşturma kapsamında 'Ladin' isimli bir gizli tanık olduğu da ortaya çıktı. Gizli tanık verdiği ifadede, "Yıllık 50 milyar lira cirosu olan ve gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sistemi Papara'dır" dedi.

        Gizli tanık ifadesinde yıllarca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalışan bir memurun da emekli olur olmaz Papara'da üst düzey bir yönetici olarak çalışmaya başladığını söyledi. Gizli tanık bu memur için, "Papara'nın Türkiye'deki tüm faaliyetlerinde Siber Suçlardaki yetkisini kullanarak desteklemiştir. Kendisi ve elemanları üzerinden Papara'ya yaklaşık 10 senedir destek verdiği bilinmektedir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Habertürk Anasayfa