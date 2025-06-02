Pandemi sonrası restoran ve seyahate hücum

Tüketicilerin pandemiyle birlikte değişen alışkanlıkları rakamlarla ortaya çıkmaya devam ediyor. 18 yıl önce Akbank müşterileriyle buluşan kredi kartı Wings'in faaliyetleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, pandemi öncesi ve sonrası oluşan tabloyu aktardı.

Pandemide market, gıda gibi temel ihtiyaçlar ile deneyim ve eğitim odaklı harcamaların yükseldiğini belirten Burcu Civelek Yüce, pandemi sonrası restoran ve seyahat harcamalarında büyük bir artış yaşandığını aktardı.

REKLAM advertisement1

DÜNYADA RESTORAN HARCAMALARI 19 KAT ARTTI

En hızlı büyüme gastronomik restoran kategorisinde gelişti. Toplam kartlı harcamalar pandemi sonrası 14 kat artarken restoran harcamaları 19 kat arttı. Seyahatin pandemi öncesi sezonsal olduğunu kaydeden Civelek Yüce, "Sezonsallık azaldı. Ortalama seyahat süresi 4 günden 6 güne çıktı. Aile bütçesinden çok daha yüksek pay aldı. Uçuş fiyatlarında ciddi artış olmasına rağmen talep arttı. Seyahat kategorisi en çok kart kullanılan kategori. Kartlı harcamaların yüzde 94’ü seyahat dünyada" dedi.

REKLAM

Seyahat ve restoran kategorisinin dışında welness (sağlıklı yaşam harcamaları) büyüyen alanlar arasına girdi. Civelek Yüce, "Wellness harcamaları arttı. Küresel wellness pazarı ilaç pazarının 4 katı. 2022’den 2023’e yüzde 30’la büyüyen alt kategori wellness seyahati. Varlıklı tüketicilerin yüzde 80’i wellness için seyahat ediyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE PAZARI RAKAMLARI Wings müşterilerinin harcama alışkanlıklarıyla ortaya çıkan rakamlar ise şöyle oluştu: - Wings müşterileri, Axess müşterileriyle kıyaslayınca seyahat ve restorana yüzde 5 fazla harcıyor. - İlk yüzde 10’luk dilim, 5 günde 1 dışarıda (ya da sipariş) yemek yiyor. Yılda en az 5 gününü yurt dışında geçiriyor, senede en az 2 ülke görüyor. - İlk yüzde 1’lik kitle, 2 günde 1 dışarıda yiyor, senenin 40 gününü yurt dışında geçiriyor. En az 8 ülke ziyaret ediyor. - Son 3 yılda Wings ile seyahat eden müşteri sayısı 2 katına, toplam seyahat işlem adedi 3 katına çıktı. Seyahat harcama adedinin yüzde 46'sı yurt dışında gerçekleşti. "1 YILDA TOPLAM 1,5 MİLYAR TL FAYDA" Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Wings'in rakamlarıyla ilgili, "Son 3 yılda Wings ile seyahat eden müşteri sayımız iki katına ulaşırken, seyahat kategorisindeki toplam işlem adedi üç katına yükseldi. Wings kartını yurt dışında kullanan müşteri sayımız 2,5 kat, yurt dışı işlem adedi ise dört kat arttı. Wings sahipleri, sadece son bir yıllık dönemde yaklaşık 125 milyon işlem gerçekleştirdi ve toplam 1,5 milyar TL değerinde finansal fayda elde etti. Kazandıkları Mil Puanlarla ise 2024 yılında toplamda 50 binden fazla uçak bileti satın aldı. Bu değeri sürdürülebilir kılmak üzere müşterilerimizi dinleyerek ve global trendleri takip ederek yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Mil programlarıyla ilgili bilgi veren Civelek Yüce, "Chip para ve millerle Ak Portföy’ün yatırım fonları alınabilecek önümüzdeki dönemde" diye konuştu. Söz konusu programın eylülde başlaması planlanıyor.