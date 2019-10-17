Özge Özder Kimdir?

1 Nisan 1978 (41 yaşında) yılında Ankara’da dünyaya gelen ve tam adı Elif Özge Özder olan güzel oyuncu, evin tek çocuğudur. Annesi teknik ressam, babası imar planlamacısı idi. Ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Kolejinde okudu. Güzel ve usta oyuncu tiyatro ile anaokulunda tanışır, lise ile devam eder. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü derece ile kazanmış ve Hacettepe’de lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış ve 2000 yılında mezun olmuştur.

Televizyon ekranları ile ilk kez 1993 yılında Ferhunde Hanımlar dizisiyle boy gösteren güzel oyuncu, sonrasında ise Dadı, İyi Aile Robotu, Çifte Bela gibi izlenme oranı yüksek yapımların kadrosunda yer almıştır. Oyunculuk hayatına BKM ile başlamış ve 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamıştır. 2005 yılından beri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrolu olarak aktif bir şekilde rol almaktadır. Ekranlardan hiçbir zaman uzak kalmayan, 2010’lu yıllarda da ekranın vazgeçilmez yüzlerinden biri olan Özge Özder, oyunculukta sergilediği üstün başarı ile uzun soluklu birçok dizi, sinema ve tiyatro projelerinde görev almayı başarmış ve her zaman dikkatleri üzerine çekmiştir.

Başarılı ve güzel oyuncu Özge Özder ilk beyaz perde deneyimi ise 2006 yılında Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği Sınav filmindeki Candan karakteri başlamış ve 2011 yılında da Türkan Saylan’ın hayatını anlatan Türkan filminde hayat verdiği Zeynep karakteriyle beyaz perdenin de vazgeçilmez yüzlerinden biri olduğunu seyirciye bir kez daha göstermiştir.

Son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonun en güçlü yapımlarından biri olan Mucize Doktor isimli dizide canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle yeniden televizyon ekranlarında boy gösteren Özge Özder’in canlandırdığı Kıvılcım Beliz’in üvey annesidir ve hastanenin başhekim yardımcısıdır. Hastanenin sahibi olan Beliz’i kıskanır, Beliz’in güzelliğini ve makamını kendi çıkarları için kullanır. Beliz’den kurtulmak ve hastanenin tek sahibi olabilmek ise en büyük ve tek amacıdır.

Özge Özder, 2007 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tansel Öngel ile evlendi ve 2010 yılında boşandı. Başarılı oyuncu yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşadığı ve kendisinden 8 yaş küçük olan müzisyen nişanlısı Sinan Güleryüz ile 2018 yılında evlendi. Özge Özder Tümay Özokur Film Reklam ajansına bağlı olarak çalışıyor. 1.65 cm boyunda ve 58 kg ağırlığında olan güzel oyuncu koç burcudur.

Özge Özder’in oynadığı diziler