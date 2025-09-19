Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özel: Bir tane mağdur bırakmayacağız | Son dakika haberleri

        Özel: Bir tane mağdur bırakmayacağız

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasına ilişkin, "Buradan ilan ediyoruz, İzmir'deki kooperatiflerin tamamını İzmir Büyükşehir Belediyesi dün yaptığı iyi niyet protokolleriyle tamamlayacak, tamamlattıracak, bir tane mağdur bırakmayacağız." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 19:52 Güncelleme: 19.09.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel: Bir tane mağdur bırakmayacağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Büyükşehir ile Turgutlu belediyelerinin ilçede hizmete aldığı Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandırası ve Halk Ekmek projeleri için Turgutlu ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

        Burada konuşan Özel, hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adına birçok tesis açıldığını ve onun isminin bu tesislerde yaşatıldığını söyledi.

        CHP olarak çiftçi, esnaf, emekli ve emekçinin yüzünü güldürmek için güçlü kalkınma programı hazırladıklarını ifade eden Özel, hükümetin politikalarını eleştirdi.

        REKLAM

        "TAMAMLATTIRACAK, BİR TANE MAĞDUR BIRAKMAYACAĞIZ"

        Özel, İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen "kooperatif" davasını takip ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Arkadaşlarımızı kooperatiflerde insanları zarara uğratmaktan tutukladılar. O kooperatiflerle dün İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi niyet sözleşmelerini imzaladı. Kooperatifçilik, konut barınma sorununa karşı sosyal demokratların bulduğu doğru yöntem, doğru bir çözüm. Bu kooperatifler kurulmuş ama üstüne ekonomik kriz gelince müteahhitler yapmamış, bırakmış. O yüzden de İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştirakleriyle yapmışlar. Zorluklara rağmen kimi yüzde 60'ta, kimi yüzde 30'da giderken, bazı projeler daha hiç başlamamışken arkadaşlarımızı aldılar, içeriye attılar ve suçluyorlar. Bugün yapılan savunmalar hiçbir suçlarının, günahlarının olmadığını ortaya koydu. Buradan ilan ediyoruz, İzmir'deki kooperatiflerin tamamını İzmir Büyükşehir Belediyesi dün yaptığı iyi niyet protokolleriyle tamamlayacak, tamamlattıracak, bir tane mağdur bırakmayacağız."

        REKLAM

        Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulundu.

        24 Eylül'de İstanbul İl Kongresi'ni yapacaklarını aktaran Özel, "Kayyum belasından kurtulacağız. Bu pazar partimizin kongresini, kurultayını yapacağız. Parti üzerinde yapılan ince hesapların hepsini bozduk, bozmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'de"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'de"
        Beşiktaş - Üsküdar motoru, kargo gemisi ile çarpıştı
        Beşiktaş - Üsküdar motoru, kargo gemisi ile çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Habertürk Anasayfa