OYAK’ın yeni CEO’su Murat Yalçıntaş oluyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akademi, iş dünyası ve meslek kuruluşlarında uzun yıllara dayanan çok yönlü deneyimiyle tanınan Yalçıntaş, OYAK'ın yeni Genel Müdürü oldu.

OYAK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim töreninde Yalçıntaş, görevini 2016'dan bu yana bu görevi yürüten Süleyman Savaş Erdem'den devraldı.

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Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Yalçıntaş, yüksek lisans eğitimini Brüksel'deki Vrije Üniversitesi ile Boston Üniversitesi'nin ortak işletme programında, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi'nde işletme alanında tamamladı.

İş hayatına İslam Kalkınma Bankası'nda başlayan Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok kurumda üst düzey görevlerde bulundu. 2021–2024 döneminde BMC Otomotiv Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yalçıntaş, aynı zamanda TOGG Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.

Stratejik yönetim, liderlik, inovasyon ve oyun teorisi gibi alanlarda akademik çalışmaları bulunan Yalçıntaş'ın, yönetim bilimi ve iş dünyasına ilişkin dört kitabı yayımlandı. Uluslararası düzeyde çeşitli ödüller alan Yalçıntaş, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yalçıntaş, OYAK Yönetim Kurulu'nun vizyonu doğrultusunda kurumsal değerlerden ödün vermeden, daha şeffaf, daha katılımcı ve daha verimli bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirtti. OYAK'ı güçlendirecek adımları kararlılıkla atarken hem üyelerine hem de ülke ekonomisine daha fazla değer katmayı hedefleyeceklerini vurgulayan Yalçıntaş, "Üyelerimize sağlanan faydaların artırılması, kurumumuzun ülke ekonomisine katkılarının çeşitlendirilmesi ve OYAK'ın geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi temel önceliklerim arasında yer alacak. Hep birlikte, OYAK'ı daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Duyulan güvene layık olmak için büyük bir gayret ve samimiyetle görevimin başında olacağım." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Murat Yalçıntaş kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Murat Yalçıntaş, Brüksel’deki Vrije ve Boston Üniversiteleri’nde ortak işletme yüksek lisans programını, İstanbul Üniversitesi’nde İşletme alanında doktorasını tamamladı. İş hayatına İslam Kalkınma Bankası’nda başlayan Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kurumda üst düzey görevler üstlendi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ‘profesör’ unvanıyla akademik çalışmalar yapan Yalçıntaş, aynı zamanda iş dünyasında da çeşitli görevler aldı. 2021–2024 yılları arasında BMC Otomotiv CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı; TOGG Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi. Stratejik yönetim, liderlik, inovasyon ve oyun teorisi gibi alanlarda çok sayıda akademik çalışmaya imza atan Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın, yönetim bilimi ve iş dünyası deneyimlerine dayanan dört kitabı bulunuyor. Uluslararası düzeyde birçok ödüle layık görülen Yalçıntaş, İngilizce ve Fransızca biliyor.