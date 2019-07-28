Otomotiv sektörüne yönelik teknolojiler geliştiren Alman şirket Bosch, 2019'da küresel otomotiv üretiminin yüzde 5 düşeceği tahmininde bulundu.

Şirketin söz konusu tahmini birkaç ay öncesinde yüze 3 olarak açıklanmıştı.

Bosch Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stefan Asenkerschbaumer, şirketin geçen yılın aksine, bu yıl yüzde 7'lik bir faiz ve vergi öncesi kar marjı elde edemeyeceği bildirildi.

2025 yılında elektrikli otomobillerden 5.6 milyar dolarlık ciro beklentisi içinde olduklarını kaydeden Asenkerschbaumer, bu segmentin özellikle Çin'de kararlı bir biçimde büyüdüğünü vurguladı.

Bosch, hali hazırda 1 milyon elektrikli araca çeşitli parçaların tedarikini sağlamış durumda. 50 farklı otomobil platformu için aktarma organı geliştiren şirket, önümüzdeki yıllarda gelirlerinin artmasını bekliyor.