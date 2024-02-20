Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
TÜİK verilerine göre ocak ayında 113 bin 269 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. İşte ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı
Giriş: 20.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:15
- 1
GRİ
Adet: 43.509
Payı: %38.4
- 2
BEYAZ
Adet: 29.556
Payı: %26.1
- 3
MAVİ
Adet: 14.060
Payı: %12.4
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- 4
SİYAH
Adet: 13.220
Payı: %11.7
- 5
KIRMIZI
Adet: 7.375
Payı: %6.5
- 6
YEŞİL
Adet: 2.593
Payı: %2.3
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- 7
TURUNCU
Adet: 1.524
Payı: %1.3
- 8
MOR
Adet: 619
Payı: %0.5
- 9
KAHVERENGİ
Adet: 434
Payı: %0.4
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