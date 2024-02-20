Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.309,22 %1,23
        DOLAR 30,9004 %0,16
        EURO 33,3982 %0,32
        ALTIN 2.013,63 %0,66
        FAİZ 43,26 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,95 %0,60
        BITCOIN 52.308,00 %0,77
        GBP/TRY 38,9303 %0,11
        EUR/USD 1,0798 %0,17
        BRENT 82,86 %-0,84
        ÇEYREK ALTIN 3.292,29 %0,66
        Haberler Ekonomi Otomobil TÜİK verilerine göre otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor? - Otomobil Haberleri

        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?

        TÜİK verilerine göre ocak ayında 113 bin 269 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. İşte ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          GRİ

          Adet: 43.509

          Payı: %38.4

        • 2

          BEYAZ

          Adet: 29.556

          Payı: %26.1

        • 3

          MAVİ

          Adet: 14.060

          Payı: %12.4

        • 4

          SİYAH

          Adet: 13.220

          Payı: %11.7

        • 5

          KIRMIZI

          Adet: 7.375

          Payı: %6.5

        • 6

          YEŞİL

          Adet: 2.593

          Payı: %2.3

        • 7

          TURUNCU

          Adet: 1.524

          Payı: %1.3

        • 8

          MOR

          Adet: 619

          Payı: %0.5

        • 9

          KAHVERENGİ

          Adet: 434

          Payı: %0.4

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        Habertürk Anasayfa