"Otellere yabancı yatırımcı ilgisi arttı"

'OteliniSat.com' çatı markası JRO Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, sektördeki son gelişmeleri değerlendirirken, "Türkiye, otel ve turizm yatırımları için oldukça cazip bir pazar haline geldi. Özellikle rekor üstüne rekor kıran turist sayıları sonrası otel fiyatları artış gösterdi ve yabancı yatırımcıların ilgisi önemli ölçüde arttı" dedi.

Aksu, otel alım satımının risk sevmeyen yatırımcılar için neden çekici olduğunu şu şekilde açıkladı: "Küresel ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte, fiziksel varlıkların değerini koruyan ve yönetim stratejileriyle riskleri minimize eden otel alım satımı, önemli kazanç fırsatları sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanında yenileme gereksinimi duyan oteller, yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor."

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Aksu ayrıca, Türkiye'nin konumu itibariyle Avrupa ve Orta Doğu arasında stratejik bir köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, "Türkiye'nin uluslararası otel alım satımı için önemli bir pazar olduğunu görüyoruz. Özellikle lüks otel segmentine olan talep artıyor ve bu durum Türkiye'nin uluslararası turizmdeki konumunu güçlendiriyor" dedi.

Aksu, yatırımcılara başarı için doğru lokasyon seçimi ve otelin mevcut durumunu iyi analiz etmeleri gerektiğini belirtti. "Otel alım satımında başarının anahtarı, doğru strateji ve doğru platform seçimidir. OteliniSat.com olarak, doğru otelin bulunmasından, fiziksel yenilemeye, marka entegrasyonundan, işletme modellerine kadar bütünleşik olarak rehberlik ediyoruz" şeklinde konuştu. Son olarak, Aksu, otel alım satımında karşılaşılabilecek potansiyel risklerin yanlış lokasyon seçimi, yüksek maliyetler ve yönetim zorlukları olduğunu ancak doğru analizler ve şeffaf süreçlerle bu risklerin minimize edilebileceğini vurguladı. Türkiye'deki otel alım satım pazarının geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Aksu, "2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin büyük şehirlerinde ve tatil bölgelerinde yatırımların artacağını öngörüyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi devam edecek ve sektördeki büyüme sürecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri”, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Diyarbakır, Trabzon gibi şehirlerde bir kültür seferberliğine dönüşmüş durumda. Binlerce sanatçının katıldığı bu etkinliklerde müzik, tiyatro, sokak sanatı, sinema, gastronomi ve el sanatları gibi içerikler, yerli ve yabancı ziyaretçileri bölgesel kültürle buluşturuyor. Bu yaklaşım, turizmi sadece ziyaret değil, katılım ve etkileşim eksenine taşıyor.”dedi.