21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının ülkemizde sektöre olan etkilerini değerlendirdi.
Yenigün, "Çin’in Wuhan bölgesinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak adlandırdığı koronavirüs (Covid-19),dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de otomotiv sanayi üzerindeki olumsuz etkilerini göstermeye başladı. Hızla yayılan salgının merkez üssü son günlerde Avrupa haline dönüştü. Sanayimizin en önemli ticaret ortağının AB ülkeleri olması sebebiyle Türk otomotiv sanayisiinin üretimi ve ihracatı üzerinde olumsuz etkiler göstermesi maalesef kaçınılmaz hale geldi. Bu küresel salgının başından itibaren tedarik zinciri kaynaklı oluşabilecek kesintileri çok yakından takip eden ana sanayimiz, kuvvetli tedarik sanayimiz ile yakın işbirliği içinde süreci başarı ile yönetip bu durumun negatif etkilerine daha geç maruz kalmayı başardı" dedi.
İhracatının yüzde 80’den fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren otomotiv sanayisinin, 3 ana sebepten ötürü üretimde ciddi aksaklık ve kayıplar yaşamaya başladığını kaydeden Yenigün, söz konusu sebepleri AB pazarlarındaki ani düşüş nedeniyle, bazı ülkelerden ekonomik gerekçelerle sipariş iptallerinin gelmeye başlaması, sınır geçişleri ve limanlarda yaşanan yavaşlamalar sebebiyle lojistik süreçlerinin sürdürülmesine ilişkin problemler, Avrupa’da birçok fabrikanın üretimini durdurması ile birlikte özellikle Avrupa’dan temin edilen komponentlerin tedariğinde yaşanan zorluklar olarak sıraladı.
Hafta için açıklanan ekonomik tedbirlere de değinen OSD Başkanı, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, Türk otomotiv sanayicilerini memnun etmiş olmakla birlikte paketin detaylarının hızlıca açıklanması bizler için kritik öneme sahip" dedi.
YERLİ ÜRETİM 2 AYDA YÜZDE 4 ARTMIŞTI
Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Ocak-Şubat dönemi verilerine göre, toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4 artarak 237 bin 665 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 8 artarak 162 bin 985 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 242 bin 930 adet oldu.
Bu dönemde ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak, 192 bin 577 adet olarak gerçekleşti.
Ocak-Şubat döneminde 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye otomotiv sanayiinin, otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 2.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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